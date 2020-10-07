Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Дробыш пожаловался на безденежье из-за карантина 

Павел Тиунов 58 минут назад
Дробыш пожаловался на безденежье из-за карантина
Фото: РИА Новости
Музыкальные продюсеры в условиях жестких ограничений вынуждены работать, ничего не получая взамен, заявил корреспонденту издания Teleprogramma.pro Виктор Дробыш. Однако он добавил, что «плакать не приходится».
Дробыш пояснил, что во время карантина он вынужден оплачивать простой звездных артистов. При этом в сложившейся ситуации ждать помощи от государства, по его словам, не приходится: под программу поддержки продюсеры не попали.

«Однако есть люди, которым гораздо хуже, чем нам. Поэтому плакать не приходится», — подчеркнул музыкальный деятель.

Он отметил, что во время действия ограничений приходится работать без финансовой отдачи. Артисты обязательно справятся с трудностями, если занимаются любимым делом, пояснил он. Однако признал, что если исключить живые выступления на долгое время, то даже самым популярным звездам придется нелегко.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Иосиф Пригожин в прессе пожаловался на тяжелое положение артистов в условиях пандемии. Он заявил, что некоторые его коллеги по цеху вынуждены буквально голодать. Продюсера раскритиковали за его высказывание. В частности, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пообещал прислать Пригожину и его жене певице Валерии «сосиски из „Пятерочки“.
Видео дня. Экс-банкиры лишились имущества на 50 млрд рублей
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Виктор Дробыш , Иосиф Пригожин , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Надо было предохраняться»: Седокова о беременности
«Надо было предохраняться»: Седокова о беременности
«Зря вы хрюкаете»: Путин отчитал журналиста
«Зря вы хрюкаете»: Путин отчитал журналиста
Названы зарплаты пилотов и стюардесс в России
Названы зарплаты пилотов и стюардесс в России
«Это невыносимо!»: массовое увольнение врачей
«Это невыносимо!»: массовое увольнение врачей
Видео
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
00:56
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
Происшествия
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
00:12
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
02:45
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
00:10
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
Трагедия в Сочи: россиянин не дождался приезда скорой
01:29
Трагедия в Сочи: россиянин не дождался приезда скорой
Происшествия
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
04:51
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
Армия
«Ситуация в России осложняется»
06:09
«Ситуация в России осложняется»
Общество
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
00:14
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение