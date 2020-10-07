Дробыш пожаловался на безденежье из-за карантина 

Музыкальные продюсеры в условиях жестких ограничений вынуждены работать, ничего не получая взамен, заявил корреспонденту издания Teleprogramma.pro Виктор Дробыш. Однако он добавил, что «плакать не приходится».
Дробыш пояснил, что во время карантина он вынужден оплачивать простой звездных артистов. При этом в сложившейся ситуации ждать помощи от государства, по его словам, не приходится: под программу поддержки продюсеры не попали.
«Однако есть люди, которым гораздо хуже, чем нам. Поэтому плакать не приходится», — подчеркнул музыкальный деятель.
Он отметил, что во время действия ограничений приходится работать без финансовой отдачи. Артисты обязательно справятся с трудностями, если занимаются любимым делом, пояснил он. Однако признал, что если исключить живые выступления на долгое время, то даже самым популярным звездам придется нелегко.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Иосиф Пригожин в прессе пожаловался на тяжелое положение артистов в условиях пандемии. Он заявил, что некоторые его коллеги по цеху вынуждены буквально голодать. Продюсера раскритиковали за его высказывание. В частности, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пообещал прислать Пригожину и его жене певице Валерии «сосиски из „Пятерочки“.