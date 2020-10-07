Дробыш пожаловался на безденежье из-за карантина 

Музыкальные продюсеры в условиях жестких ограничений вынуждены работать, ничего не получая взамен, заявил корреспонденту издания Teleprogramma.pro Виктор Дробыш . Однако он добавил, что «плакать не приходится».

Дробыш пояснил, что во время карантина он вынужден оплачивать простой звездных артистов. При этом в сложившейся ситуации ждать помощи от государства, по его словам, не приходится: под программу поддержки продюсеры не попали.

«Однако есть люди, которым гораздо хуже, чем нам. Поэтому плакать не приходится», — подчеркнул музыкальный деятель.

Он отметил, что во время действия ограничений приходится работать без финансовой отдачи. Артисты обязательно справятся с трудностями, если занимаются любимым делом, пояснил он. Однако признал, что если исключить живые выступления на долгое время, то даже самым популярным звездам придется нелегко.