Семенович голышом поплескалась в ванной

40-летнюю Анну Семенович не зря называют секс-символом отечественного шоу-бизнеса. Стоит только посмотреть на соблазнительные снимки экс-солистки группы «Блестящие». Певица обладает весьма изящными формами, которые светская львица то и дело демонстрирует на пляжных фото. На этот раз в пандемию поп-дива порадовала верных почитателей снимком в стиле ню. Обнаженная Анна поплескалась в ванной, прикрыв пышный бюст мочалкой. Однако внимательные поклонники сумели рассмотреть у певицы пикантную родинку на груди.

Сама артистка подметила, что чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, не так давно Семенович подтвердила, что подхватила коронавирус.

«Любимые, спасибо вам большое за поддержку! Я чувствую вашу силу и любовь, и мне стало гораздо легче. Сегодня даже хватило сил, принять мою любимую ванну с солью! Какое это удовольствие. Кстати, ванная с солью поднимает иммунитет и очень полезна для суставов», — добавила певица.

Анна Семенович в ванной засветила пикантную родинку на груди, позируя нагишом с мочалкой в руках. Фото: Instagram.com/ann_semenovich