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«Конфуза не случилось!»: Семенович голышом поплескалась в ванной, прикрыв грудь мочалкой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Семенович голышом поплескалась в ванной
Фото: globallookpress.com
40-летнюю Анну Семенович не зря называют секс-символом отечественного шоу-бизнеса. Стоит только посмотреть на соблазнительные снимки экс-солистки группы «Блестящие». Певица обладает весьма изящными формами, которые светская львица то и дело демонстрирует на пляжных фото. На этот раз в пандемию поп-дива порадовала верных почитателей снимком в стиле ню. Обнаженная Анна поплескалась в ванной, прикрыв пышный бюст мочалкой. Однако внимательные поклонники сумели рассмотреть у певицы пикантную родинку на груди.
Сама артистка подметила, что чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, не так давно Семенович подтвердила, что подхватила коронавирус.

«Любимые, спасибо вам большое за поддержку! Я чувствую вашу силу и любовь, и мне стало гораздо легче. Сегодня даже хватило сил, принять мою любимую ванну с солью! Какое это удовольствие. Кстати, ванная с солью поднимает иммунитет и очень полезна для суставов», — добавила певица.

Анна Семенович в ванной засветила пикантную родинку на груди, позируя нагишом с мочалкой в руках. Фото: Instagram.com/ann_semenovich

«Сочно, как спелый персик!», «Анечка, какая же вы шикарная!», «Само очарование», «Ух, этот призывный взгляд!», «Любите значит в ванной плескаться», «А где бельишко?!», «Все должны смотреть на ваше обнаженное тело?!», «Конфуза не случилось!», «Могли бы и прикрыться, срамота!», «Красотка, мочалочка тоже супер!», «А вам спинку потереть?!», «Вот бы сейчас к вам, на массаж с шампусиком», — отметили поклонники.

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