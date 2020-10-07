«На макароны хватает»: Шевчук отказался петь с Земфирой

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказал, как переживает вынужденный перерыв в концертной деятельности.

Шевчук согласился, что коронавирус нанес «сильнейший удар» по музыкантам, однако, по его словам, он не унывает и тратит освободившееся время на написание новых песен.

«А что такого? В XIX веке тоже не было концертов на стадионах, но люди жили. Машин не было, но пушкины же писали гениальные стихи и музыку сочиняли композиторы. Я к этому философски отношусь», — сказал он в эфире «НСН».

Шевчук также заявил, что отказывается от всех концертов в новых форматах, в частности, на ставшие модными в последнее время автопати — концерты для слушателей в автомобилях.

«Нам предлагали выступить на автопати, билеты стоят дикие деньги, какие-то мажоры в этих тачках, а ты как дурак… Я для себя не представляю. Это то же самое, как на корпоративе, нас приглашали в этом году на какие-то барвихи с Земфирой петь. Мы отказались», — рассказал музыкант.

По словам Шевчука, «на макароны с тушенкой» ему денег хватает.