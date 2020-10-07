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«На макароны с тушенкой хватает»: Шевчук отказался петь с Земфирой 

Вероника Полынина 1 час назад
«На макароны хватает»: Шевчук отказался петь с Земфирой
Фото: ТАСС
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказал, как переживает вынужденный перерыв в концертной деятельности.
Шевчук согласился, что коронавирус нанес «сильнейший удар» по музыкантам, однако, по его словам, он не унывает и тратит освободившееся время на написание новых песен.

«А что такого? В XIX веке тоже не было концертов на стадионах, но люди жили. Машин не было, но пушкины же писали гениальные стихи и музыку сочиняли композиторы. Я к этому философски отношусь», — сказал он в эфире «НСН».

Шевчук также заявил, что отказывается от всех концертов в новых форматах, в частности, на ставшие модными в последнее время автопати — концерты для слушателей в автомобилях.

«Нам предлагали выступить на автопати, билеты стоят дикие деньги, какие-то мажоры в этих тачках, а ты как дурак… Я для себя не представляю. Это то же самое, как на корпоративе, нас приглашали в этом году на какие-то барвихи с Земфирой петь. Мы отказались», — рассказал музыкант.

По словам Шевчука, «на макароны с тушенкой» ему денег хватает.
Как сообщал «Рамблер», во время весеннего локдауна артисты массово пожаловались на отсутствие заработков. В частности, продюсер Иосиф Пригожин заявлял, что артисты проедают накопления и практически бедствуют из-за ограничений, введенных из-за COVID-19. О бедственном положении артистов также заявляли певица Татьяна Буланова и танцовщик Сергей Глушко.
Видео дня. Экс-банкиры лишились имущества на 50 млрд рублей
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Шоу-бизнес , Татьяна Буланова , Сергей Глушко , Юрий Шевчук , Иосиф Пригожин
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