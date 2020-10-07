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Звезда КВН призвал бойкотировать курорты Турции 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Звезда КВН призвал бойкотировать курорты Турции
Фото: @pfg_event
Бывший участник КВН из команды РУДН Ашот Кещян призвал россиян отказаться от посещения турецких курортов. Он считает, что с помощью бойкота можно выразить поддержку Армении в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Его словам приводит издание «Подъем».

«Я заставить не могу, но будет приятно, что человек отказался ездить на турецкие курорты в связи с политической предрасположенностью», — отметил он.

В качестве альтернативы звезда юмористического проекта предложил туристам слетать в Египет.

«Я армянин, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы все, кто откликается на эту тему, всячески поддержал и морально, и психологически, и материально», — добавил Кещян.

Он заключил, что любая помощь Карабаху будет полезна.
Ранее о конфликте в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией высказался журналист Владимир Познер. Ведущий выступил за необходимость участия ООН в споре и заявил, что «эмоционально» он на стороне Армении.
В Нагорном Карабахе с 27 сентября начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, в результате чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Несмотря на это, военные действия периодически возобновляются.
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Шоу-бизнес , Анкара , Греция , Иерусалим , Ливия , Сирия , Турция
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