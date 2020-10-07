Сестра Ефремова рассказала о жизни актера в заключении

По словам Анастасии Ефремовой, актер взял с собой в изолятор пьесу и читает ее сокамерникам.

Фото: Евгений Биятов РИА Новости Евгений Биятов РИА Новости

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия рассказала о его буднях в следственном изоляторе . По ее словам, обстановка вокруг артиста нормальная и ему ничего не угрожает.

Ефремова отметила, что ее брат сильный и некапризный – может и есть, что угодно, и спать, как угодно, и ходить в робе.

«Его это не сломает», – заявила женщина.

По словам Ефремовой, актер взял с собой в изолятор пьесу и читает ее сокамерникам.

«За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!» – отметила она в интервью «Комсомольской правде».

Женщина также добавила, что родственники намерены любыми способами «вытащить» Ефремова из изолятора, так как наказан оказался в итоге не сам актер, а его семья.

«Да вообще, честно говоря, страна наказана, если она лишится артиста такого уровня», - добавила она.