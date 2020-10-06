Звезда «Зачарованных» умирает от рака

У актрисы Шеннен Доэрти, борющейся с онкологическим заболеванием, обнаружили метастазы. В интервью Entertainment Tonight она рассказала, что, несмотря на это, планирует прожить еще 10-15 лет.

В 2019 году вернувшийся рак захватил не только ее грудь, но и позвоночник.

Доэрти отметила, что решила записать прощальные видео, которые близкие смогут посмотреть после ее смерти.

«Но когда приходит время сделать это, я чувствую себя в конце, хотя я все еще не сдаюсь. Я не написала писем раньше. Но это то, что мне нужно сделать. Мне нужно кое-что сказать своей маме. И я хочу, чтобы мой муж узнал, что он значит для меня», — заявила актриса.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Доэрти борется с раком груди четвертой стадии.

Актриса рассказала, что врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание в 2015 году. Два года спустя медикам удалось перевести болезнь в стадию ремиссии, но затем рак вернулся.