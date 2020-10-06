Брежнева удивила «новым» носом и губами 

Певица Вера Брежнева воспользовалась фильтрами в Instagram и предстала перед поклонниками в новом образе.

Примененный на видео в сторис фильтр сделал Брежневу практически неузнаваемой. У певицы появились большие губы, широкие брови, очень длинные ресницы и тонкий нос.

«Приняла челендж от своей подружки Сабинки и снимаюсь вот такой натуральной, с естественной красотой с самого утра, как только проснулась», — заявила Брежнева, манерно растягивая слова и хлопая ресницами.

Позднее певица выложила видео с аналогичным фильтром. Она отметила, что ее директ «взорвался» от сообщений, и пошутила, что готова всегда быть в таком образе, если поклонникам он понравился.