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Брежнева удивила «новым» носом и губами 

Мария Иванова 37 минут назад
Брежнева удивила «новым» носом и губами
Фото: РИА Новости
Певица Вера Брежнева воспользовалась фильтрами в Instagram и предстала перед поклонниками в новом образе.
Примененный на видео в сторис фильтр сделал Брежневу практически неузнаваемой. У певицы появились большие губы, широкие брови, очень длинные ресницы и тонкий нос.

«Приняла челендж от своей подружки Сабинки и снимаюсь вот такой натуральной, с естественной красотой с самого утра, как только проснулась», — заявила Брежнева, манерно растягивая слова и хлопая ресницами.

Позднее певица выложила видео с аналогичным фильтром. Она отметила, что ее директ «взорвался» от сообщений, и пошутила, что готова всегда быть в таком образе, если поклонникам он понравился.
«Рамблер» писал, что ранее Вера Брежнева шокировала подписчиков, опубликовав на своей странице в Instagram серию откровенных фото. При этом она заявила, что все снимки «утвердил» ее муж — продюсер Константин Меладзе.
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Шоу-бизнес , Константин Меладзе , Вера Брежнева
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