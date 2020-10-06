Муцениеце жестко оскорбила Тарзана 

Все новости на карте

Актриса Агата Муцениеце прокомментировала интервью оскандалившегося после измены жене стриптизера Сергея Глушко . Она увидела параллель между Тарзаном и страусом и призвала подписчиц не защищать его.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Глушко и Королева дали развернутое интервью в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Певица призналась, что простила изменившего ей супруга. Она отметила, что Тарзан «повелся как ребенок» на хитрых женщин. Сам Глушко в свою очередь обрушился с критикой на девушек, которые опубликовали видео любовных утех с ним, а также на журналистов, растиражировавших скандальную запись.

Муцениеце, комментируя программу, заявила, что жалеть изменщиков не стоит. Особенно тех, которые пытаются выставить себя жертвой. На своей странице в Instagram актриса назвала Глушко «м…ом» (дураком — прим. ред.).

«О, май гад! Человек низких моральных принципов винит всех вокруг!» — написала артистка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Она отметила, что в выпуске Собчак незримо провела параллель между Тарзаном и страусом, спрятавшим голову в песок. При этом Муцениеце отметила, что Глушко эффективно пытается оправдаться.