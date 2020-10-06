«Что у Наташи с лицом?»: Королева удивила фанатов 

Как сообщал «Рамблер», ранее Сергей Глушко признался, что изменил своей жене. Он заявил, что его «склеили» две девушки, одна из которых впоследствии сообщила, что беременна. При этом после их визита Королева написала заявление в полицию об исчезновении из дома ювелирных украшений и денег.

В интервью телеведущей Ксении Собчак Наташа Королева заявила, что муж ей не изменял, а его просто подставили.

Однако пользователи YouTube в комментариях к записи не поверили, что артистка простила мужа и не переживает из-за его измены.

«Наташа на себя не похожа, столько боли в глазах. Как он мог в 50 лет ей такое устроить? Привести в дом…Ведёт себя как малолетка … Нет слов», — написала Лариса Лариса.

«Жалко Королеву. Делает хорошую «мину» при плохой игре. Где-то у нее потерялось уважение к самой себе», — считает miss ow.

«Наталья постарела от переживаний…», — отметил пользователь с ником AMOR AMORE.

«Что у Наташи с лицом? Она всегда такая красавица, а тут смотреть жалко. Ужасная, конечно, ситуация…», — пишет nastomania.