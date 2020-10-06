Семенович рассказала о борьбе с опасной болезнью

Экс-солистка "Блестящих" Анна Семенович недавно стала новой "жертвой" коронавирусной инфекции. Сначала звезда почувствовала легкое недомогание и слабость. Тревожные симптомы она списала на плотный график и усталость. Однако ее здоровье стало ухудшаться. Вскоре певица потеряла вкусовые рецепторы, что сразу заставило ее сдать тест на COVID-19.

Первый тест оказался отрицательным. Этим радостным событием артистка сразу поделилась с поклонниками, которые сильно обеспокоились состоянием кумира. Вскоре радость Семенович развеялась, так как повторный тест на вирус оказался положительным.

Сейчас звезда сцены находится на карантине в собственной квартире. Вот уже десять дней она соблюдает изоляцию и лечится. В интервью "Пятому каналу" Семенович откровенно призналась, что чувствует себя неплохо и продолжает активно заниматься домашними делами и физической культурой.