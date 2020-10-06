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Семенович рассказала подробности борьбы с опасной болезнью 

Слово и Дело 2 часа назад
Семенович рассказала о борьбе с опасной болезнью
Фото: РИА Новости
Экс-солистка "Блестящих" Анна Семенович недавно стала новой "жертвой" коронавирусной инфекции. Сначала звезда почувствовала легкое недомогание и слабость. Тревожные симптомы она списала на плотный график и усталость. Однако ее здоровье стало ухудшаться. Вскоре певица потеряла вкусовые рецепторы, что сразу заставило ее сдать тест на COVID-19.
Первый тест оказался отрицательным. Этим радостным событием артистка сразу поделилась с поклонниками, которые сильно обеспокоились состоянием кумира. Вскоре радость Семенович развеялась, так как повторный тест на вирус оказался положительным.
Сейчас звезда сцены находится на карантине в собственной квартире. Вот уже десять дней она соблюдает изоляцию и лечится. В интервью "Пятому каналу" Семенович откровенно призналась, что чувствует себя неплохо и продолжает активно заниматься домашними делами и физической культурой.
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Шоу-бизнес , Анна Семенович , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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