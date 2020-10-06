Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Купившей дорогую коляску Рудковской дали совет 

Вероника Полынина 37 минут назад
Купившей дорогую коляску Рудковской дали совет
Фото: Instagram
Общественники рекомендовали Яне Рудковской выставить свою коляску от Dior на благотворительный аукцион в помощь беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, передает РИА «Новости».
Как писал «Рамблер», Яна Рудковская, которая в конце сентября вновь стала мамой, опубликовала фото с коляской за 500 тысяч рублей, сумкой для мамы стоимостью около 180 тысяч рублей. Кроме того, Рудковская и ее сын Гном Гномыч были одеты в вещи Dior в цвет коляски. Снимок вызвал большой общественный резонанс. Продюсера раскритиковали за выбор настолько дорогих аксессуаров.
Руководитель общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации «Спаси жизнь» Екатерина Маркова посоветовала Рудковской в будущем продать коляску, а деньги отправить на благотворительность.

«Когда ребенок Яны перестанет нуждаться в коляске, можно выставить ее на благотворительный аукцион в пользу наших подопечных. На вырученные средства сможем обеспечить колясками десятки беременных женщин и матерей-одиночек в кризисной ситуации. Наши подопечные будут очень признательны Яне за такую поддержку», — сказала Маркова.

По ее словам, организация оказывает помощь беременным в российской глубинке, где и «подержанным коляскам очень рады».
Видео дня. Трансгендер стал вице-премьером страны
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Екатерина Маркова , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Просовывал руку под одеяло и гладил»
«Просовывал руку под одеяло и гладил»
Кто уничтожил системы ПВО в Карабахе?
Кто уничтожил системы ПВО в Карабахе?
Мутанты-«счастливчики»: кого не берет коронавирус
Мутанты-«счастливчики»: кого не берет коронавирус
Женщина нашла €500 тысяч в своей квартире
Женщина нашла €500 тысяч в своей квартире
Видео
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
00:08
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
00:24
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
00:39
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
00:25
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
00:10
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
00:20
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
Происшествия
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
01:06
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
Армия Войска
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
01:05
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
Политика
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
06:09
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
Новости Москвы
Россию призвали объясниться за химикаты в крови Навального
02:11
Россию призвали объясниться за химикаты в крови Навального
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение