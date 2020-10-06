Купившей дорогую коляску Рудковской дали совет 

Общественники рекомендовали Яне Рудковской выставить свою коляску от Dior на благотворительный аукцион в помощь беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, передает РИА «Новости».

Как писал «Рамблер», Яна Рудковская, которая в конце сентября вновь стала мамой, опубликовала фото с коляской за 500 тысяч рублей, сумкой для мамы стоимостью около 180 тысяч рублей. Кроме того, Рудковская и ее сын Гном Гномыч были одеты в вещи Dior в цвет коляски. Снимок вызвал большой общественный резонанс. Продюсера раскритиковали за выбор настолько дорогих аксессуаров.

Руководитель общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации «Спаси жизнь» Екатерина Маркова посоветовала Рудковской в будущем продать коляску, а деньги отправить на благотворительность.

«Когда ребенок Яны перестанет нуждаться в коляске, можно выставить ее на благотворительный аукцион в пользу наших подопечных. На вырученные средства сможем обеспечить колясками десятки беременных женщин и матерей-одиночек в кризисной ситуации. Наши подопечные будут очень признательны Яне за такую поддержку», — сказала Маркова.

По ее словам, организация оказывает помощь беременным в российской глубинке, где и «подержанным коляскам очень рады».