Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Моисеева лишили дома и денег!»: продюсер рассказал, кто издевается над больным певцом 

ИД «Собеседник» 28 минут назад
«Моисеева лишили дома и денег!»
Фото: globallookpress.com
Евгений Фридлянд настаивал на реабилитации больного певца, но ему не позволили помочь артисту.
За здоровьем Бориса Моисеева наблюдает вся страна. Известный адвокат Тамара Пухова заявила, что состояние певца в последнее время ухудшилось. Якобы он едва ли не обездвижен. Светская дива Алена Кравец вскоре подтвердила ее слова. Бывший продюсер Моисеева Евгений Фридлянд, который проработал с артистом много лет, признался Sobesednik.ru: такому повороту событий он ничуть не удивляется. Нынешнее окружение певца, по его словам, сделало все, чтобы Борис не вернулся к привычной жизни.

— Когда Боря заболел, я пытался заботиться о нем, а в это время его окружение хотело заработать деньги на больном человеке, — говорит Евгений. — Поэтому они сделали все, чтобы нас с ним развести. Не только меня, весь прежний круг от Бори убрали. Пока он болел и проходил реабилитацию, эти люди оставались без работы и без денег. Конечно, они хотели его быстрейшего возвращения на сцену.

Я возражал и был против того, чтобы Боря возвращался к работе. Говорил, что ему нужен как минимум год реабилитации, — делится продюсер. — Пытался его отправить в Израиль на восстановление и лечение. Но не случилось.
В это время его окружение продало его дом! А вырученные деньги потратили на костюмы и новое шоу, которое якобы должно было произвести фурор! На этом все и закончилось. Боря остался без дома, без здоровья и без денег.
Моисеев представил шоу в Кремле. Вместе с ним на сцену вышли звезды, включая Аллегрову, Вайкуле, Воробей, Чумакова…

— Они что-то делали, — продолжает Евгений. — Вместо того, чтобы лечиться и восстанавливаться, Боря выехал на гастроли. И его состояние с каждым годом ухудшалось и ухудшалось. Нужно было полностью восстановиться, прежде чем возвращаться к работе.

Что такое гастроли? Это — бессонница, переезды, нагрузка на нервную систему! — поясняет Фридлянд. — Где-то выпили, где-то покурили — и понеслось… В результате за два-три года Боря превратился практически в абсолютно неспособного к серьезному творчеству человека. Здоровье, которое не успело восстановиться, все растрачено…
Видео дня. Трансгендер стал вице-премьером страны
ИД «Собеседник»: последние новости
"Какая страшная рожа!": Дубовицкую возмутил диагноз, как у Началовой "Какая страшная рожа!": Дубовицкую возмутил диагноз, как у Началовой "Ему хочется огня": Наташа Королева впервые прокомментировала "измену" Тарзана "Ему хочется огня": Наташа Королева впервые прокомментировала "измену" Тарзана "Лучше покажи декольте!": больную ковидом Семенович высмеяли поклонники "Лучше покажи декольте!": больную ковидом Семенович высмеяли поклонники
Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Евгений Фридлянд , Алена Кравец , Тамара Пухова , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
Иран сделал выбор между Арменией и Азербайджаном
Иран сделал выбор между Арменией и Азербайджаном
Армения может смыть Азербайджан
Армения может смыть Азербайджан
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
Видео
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
00:08
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
00:24
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
00:39
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
00:25
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
00:10
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
00:20
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
Происшествия
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
01:06
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
Армия Войска
ОЗХО опубликовала итоги анализа биопроб Навального
00:54
ОЗХО опубликовала итоги анализа биопроб Навального
Политика
Азербайджан начал масштабное наступление
04:51
Азербайджан начал масштабное наступление
Армия
Россия отомстила за гибель генерала в Сирии
01:14
Россия отомстила за гибель генерала в Сирии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение