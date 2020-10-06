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Певца Данко обязали выплачивать алименты бывшей гражданской жене

Lenta.ru
49 минут назад
Певца Данко (настоящее имя Александр Фадеев) обязали выплачивать алименты модели Наталье Устюменко, бывшей гражданской жене артиста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
У Данко отсудили алименты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Устюменко обратилась в суд с требованием взыскать с артиста алименты в размере 50 тысяч рублей. Хорошевский суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать с Данко 35 тысяч рублей.
На суде автор таких музыкальных хитов, как «Московская ночь» и «Делай раз, делай два» завил, что его заработная плата составляет всего 12 тысяч рублей. Устюменко возражать не стала. По словам модели, ранее Фадеев вообще не давал денег.
У Данко и Устюменко двое детей — старшая Софья родилась в январе 2004 года, младшая Агата появилась на свет в апреле 2014-го с диагнозом ДЦП. Певец расстался с сожительницей в конце 2017-го, продолжив помогать старшей дочери.
Шоу-бизнес,Наталья Устюменко,Александр Фадеев,
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