У Данко отсудили алименты

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Устюменко обратилась в суд с требованием взыскать с артиста алименты в размере 50 тысяч рублей. Хорошевский суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать с Данко 35 тысяч рублей.

На суде автор таких музыкальных хитов, как «Московская ночь» и «Делай раз, делай два» завил, что его заработная плата составляет всего 12 тысяч рублей. Устюменко возражать не стала. По словам модели, ранее Фадеев вообще не давал денег.