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Сергей Шакуров заразился коронавирусом 

Павел Тиунов 47 минут назад
Сергей Шакуров заразился коронавирусом
Фото: РИА Новости
Народный артист РСФСР Сергей Шакуров был госпитализирован с COVID-19, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на актрису Анастасию Макееву. Артистка сообщила новость своим подписчикам в Instagram, но впоследствии отредактировала сообщение.
В посте, опубликованном 6 октября, Макеева заявила, что во время полета на самолете получила две «грустные новости»: Сергей Шакуров попал в больницу «с ковидом» и отмена спектакля «Вий» из-за «закрытия» площадки.

«Будьте здоровы и берегите себя!» — написала актриса (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Подписчики с энтузиазмом отреагировали на пост Макеевой, пожелав Шакурову скорейшего выздоровления. Однако спустя некоторое время Макеева отредактировала свое сообщение: из поста пропала информация про Шакурова.

«Две новости грустные.. «Вий» отмена из-за закрытия площадки и перенос спектакля «Чудаки», — говорится в настоящее время в сообщении актрисы.

Информация о состоянии Сергея Шакурова выясняется.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Сергей Шакуров , Анастасия Макеева
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