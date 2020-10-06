Сергей Шакуров заразился коронавирусом 

Народный артист РСФСР Сергей Шакуров был госпитализирован с COVID-19, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на актрису Анастасию Макееву. Артистка сообщила новость своим подписчикам в Instagram, но впоследствии отредактировала сообщение.
В посте, опубликованном 6 октября, Макеева заявила, что во время полета на самолете получила две «грустные новости»: Сергей Шакуров попал в больницу «с ковидом» и отмена спектакля «Вий» из-за «закрытия» площадки.
«Будьте здоровы и берегите себя!» — написала актриса (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Подписчики с энтузиазмом отреагировали на пост Макеевой, пожелав Шакурову скорейшего выздоровления. Однако спустя некоторое время Макеева отредактировала свое сообщение: из поста пропала информация про Шакурова.
«Две новости грустные.. «Вий» отмена из-за закрытия площадки и перенос спектакля «Чудаки», — говорится в настоящее время в сообщении актрисы.
Информация о состоянии Сергея Шакурова выясняется.