Сергей Шакуров заразился коронавирусом 

Все новости на карте

В посте, опубликованном 6 октября, Макеева заявила, что во время полета на самолете получила две «грустные новости»: Сергей Шакуров попал в больницу «с ковидом» и отмена спектакля «Вий» из-за «закрытия» площадки.

«Будьте здоровы и берегите себя!» — написала актриса (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Подписчики с энтузиазмом отреагировали на пост Макеевой, пожелав Шакурову скорейшего выздоровления. Однако спустя некоторое время Макеева отредактировала свое сообщение: из поста пропала информация про Шакурова.

«Две новости грустные.. «Вий» отмена из-за закрытия площадки и перенос спектакля «Чудаки», — говорится в настоящее время в сообщении актрисы.

Информация о состоянии Сергея Шакурова выясняется.