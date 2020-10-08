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Стася Милославская пожаловалась на травлю в соцсетях

Russianshowbiz.infoиещё 2
1 час назад
Возлюбленная Александра Петрова актриса Стася Милославская высказалась на тему буллинга в Сети и призналась, что очень резко воспринимает критику в свой адрес.
Девушку Александра Петрова затравили в Сети
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В Инстаграме звезда фильма «Стрельцов» отметила, что устала игнорировать желчные комментарии хейтеров. Милославская подчеркнула, что хоть и является публичной персоной, но не намерена терпеть оскорбления от злопыхателей. Артистка сказала, что вначале просто добавляла хейтеров в черный список, но с каждым разом их становится все больше. Поэтому Стася решила высказать все, что думает об этом.
Знаменитость призналась, что иногда сжимает всю волю в кулак и игнорирует выпады в Сети, но затем «срывается» и дает волю эмоциям и характеру. Милославская отметила, что во время учебы преподаватели научили ее и других студентов «быть людьми». Актриса уверена, что уважительное отношение друг к другу может изменить мир.
«Если бы все были людьми – не было бы катастрофы на той же Камчатке, не было бы всего того ужаса, который происходит изо дня в день», – заявила Милославская.
В комментариях Стасю поддержала звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова, которая недавно также рассказывала о травле в Сети.
Шоу-бизнес,Варвара Шмыкова,Стася Милославская,Александра Петрова,
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