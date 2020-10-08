Девушку Александра Петрова затравили в Сети

В Инстаграме звезда фильма «Стрельцов» отметила, что устала игнорировать желчные комментарии хейтеров. Милославская подчеркнула, что хоть и является публичной персоной, но не намерена терпеть оскорбления от злопыхателей. Артистка сказала, что вначале просто добавляла хейтеров в черный список, но с каждым разом их становится все больше. Поэтому Стася решила высказать все, что думает об этом.