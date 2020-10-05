«Надо было предохраняться»: Седокова о беременности 

Певица Анна Седокова на презентации своей книги «Я сильная. Я справлюсь» рассказала о том, что не собиралась рожать ребенка в первом браке и предохранялась, но «у Боженьки свои планы». Об этом пишет «СтарХит»

По данным издания, презентация книги была оформлена в красных тонах. В ходе мероприятия Седокова откровенно рассказала поклонникам о своей жизни, затронув и тему первого неудачного брака и незапланированной беременности.

«Вот вы мне сейчас скажете, что надо было предохраняться… а я да! Но у Боженьки свои планы!» — пояснила певица.

При этом одна из гостей похвалила артистку за мужество и честность перед детьми, отметив, что она не стала сохранять брак с плохими мужчинами.

«Моя мама терпела мужа-алкоголика. Как я хотела, чтобы они развелись! Спасибо, что своим примером вы показываете, как сделать детей счастливыми», — отметила она.

«Рамблер» писал, что, презентуя свою книгу, Анна Седокова также рассказала о пережитых в детстве домогательствах со стороны дяди Сережи — мужчины, который жил с ее матерью.