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Королева рассказала Собчак правду об измене Тарзана 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Королева рассказала Собчак правду об измене Тарзана
Фото: РИА Новости
Стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко не изменил своей жене певице Наташе Королевой, а был подставлен. Об этом сама Королева заявила в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Тарзан был изобличен в измене Королевой с актрисой Анастасией Шульженко. Позже он признался в этом. Сегодня Королева и Тарзан стали героями нового эпизода «Осторожно, Собчак». В ходе него певица назвала мужа импульсивным взрослым ребенком, а измену с его стороны — не изменой.

«Я считаю, что он мне не изменил. Вот этот его выброс, который он там выдал… Я не считаю, что это измена. Я считают, что это подстава. Его вели, подставляли… Развели как…» — заявила она.

Королева подчеркнула, что не оправдывает Тарзана, а также назвала тот факт, что он привел Шульженко домой, самым жирным его косяком. В свою очередь, сам стриптизер заявил, что лоханулся и накосячил, что не ошибаются только трупы, что не надо его лечить, а объясняться он будет только с женой, а с ней и объясняться не надо, потому что они любят друг друга.

«Какие тут могут быть еще объяснения?!» — задался он вопросом.

Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Наташа Королева
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