Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Слуцкая: «Меня лечили и от СПИДа, и от волчанки» 

Артём Кульша 1 час назад
Слуцкая: «Меня лечили и от СПИДа, и от волчанки»
Фото: РИА Новости
Пользователи инстаграма лечили фигуристку Ирину Слуцкую от СПИДа, красной волчанки и ревматоидного артрита, которыми она не болеет. Об этом она сообщиласама.
Слуцкая, как сообщал «Рамблер», — серебряная и бронзовая призерка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. В настоящее время она — депутат Московской областной думы.
Вчера Слуцкая опубликовала в инстаграме фотографию, на которой запечатлена в кресле в темных брюках и сером пиджаке с короткими рукавами. В подписи к ней она написала, что интернет пестрит информацией о ее неизлечимой болезни — васкулите. Парламентарий рассказала, что больна ею на протяжении уже 17 лет и напомнила, что ранее не раз упоминала об этом публично.

«Очень была удивлена количеству сообщений в директ с предложением помощи. Меня лечили там и от СПИДа, и от красной волчанки, и от ревматоидного артрита. Дорогие неравнодушные, не надо меня лечить. Для этого существуют врачи», — написала она.

Слуцкая подчеркнула, что не акцентирует внимание на своем заболевании, потому что у нее много других достижений, а рассказывает о васкулите, чтобы помочь другим людям, которые им больны, видеть стимул к жизни.
Видео дня. У Плющенко и Рудковской родился сын
Комментарии
Шоу-бизнес , Ирина Слуцкая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
«Очень опасный противник»: Путин сделал заявление
«Очень опасный противник»: Путин сделал заявление
Катастрофа с доставкой на дом: у выживших странная болезнь
Катастрофа с доставкой на дом: у выживших странная болезнь
Разгадана тайна «катетера» в рукаве Байдена
Разгадана тайна «катетера» в рукаве Байдена
Видео
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
00:41
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
01:04
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
00:17
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
00:41
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
В мире
В Москве рассказали о введении пропускного режима
00:45
В Москве рассказали о введении пропускного режима
Новости Москвы
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
Путина просят вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе
01:05
Путина просят вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение