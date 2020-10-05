Слуцкая: «Меня лечили и от СПИДа, и от волчанки» 

Пользователи инстаграма лечили фигуристку Ирину Слуцкую от СПИДа, красной волчанки и ревматоидного артрита, которыми она не болеет. Об этом она сообщила сама.

Слуцкая, как сообщал «Рамблер», — серебряная и бронзовая призерка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. В настоящее время она — депутат Московской областной думы.

Вчера Слуцкая опубликовала в инстаграме фотографию, на которой запечатлена в кресле в темных брюках и сером пиджаке с короткими рукавами. В подписи к ней она написала, что интернет пестрит информацией о ее неизлечимой болезни — васкулите. Парламентарий рассказала, что больна ею на протяжении уже 17 лет и напомнила, что ранее не раз упоминала об этом публично.

«Очень была удивлена количеству сообщений в директ с предложением помощи. Меня лечили там и от СПИДа, и от красной волчанки, и от ревматоидного артрита. Дорогие неравнодушные, не надо меня лечить. Для этого существуют врачи», — написала она.

Слуцкая подчеркнула, что не акцентирует внимание на своем заболевании, потому что у нее много других достижений, а рассказывает о васкулите, чтобы помочь другим людям, которые им больны, видеть стимул к жизни.