Асмус рассказала о побоях, нелюбви и голоде 

Актриса Кристина Асмус терпела побои, нелюбовь родителей и годами голодала. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме

Вчера Асмус опубликовала свою фотографию в обтягивающем комбинезоне со съемочной площадки шоу «Золото Геленджика». В подписи к ней она сообщила, что в ходе этих съемок поняла, что ранее даже не представляла, что такое трудно. Автор комментария с наибольшим количеством лайков написал, что трудно — это когда тягаешь целый день кирпичи на стройке, когда копаешь лопатой с утра до вечера, когда в шахте сидишь сутками.

«Да. Но также думаю, что непросто ребенком на протяжении 10 лет заниматься насильно спортом по 13 часов в день (даже с двойным переломом), терпеть побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет. К слову о том, что "изнеженные инстаактрисы понятия не имеют, что такое труд"», — написала Асмус в ответ.