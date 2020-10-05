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Асмус рассказала о побоях, нелюбви и голоде 

Артём Кульша 11 минут назад
Асмус рассказала о побоях, нелюбви и голоде
Фото: РИА Новости
Актриса Кристина Асмус терпела побои, нелюбовь родителей и годами голодала. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
Вчера Асмус опубликовала свою фотографию в обтягивающем комбинезоне со съемочной площадки шоу «Золото Геленджика». В подписи к ней она сообщила, что в ходе этих съемок поняла, что ранее даже не представляла, что такое трудно. Автор комментария с наибольшим количеством лайков написал, что трудно — это когда тягаешь целый день кирпичи на стройке, когда копаешь лопатой с утра до вечера, когда в шахте сидишь сутками.

«Да. Но также думаю, что непросто ребенком на протяжении 10 лет заниматься насильно спортом по 13 часов в день (даже с двойным переломом), терпеть побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет. К слову о том, что "изнеженные инстаактрисы понятия не имеют, что такое труд"», — написала Асмус в ответ.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», Асмус рассказала, что режиссер Филипп Юрьев снял, но не использовал обнаженные сцены с ее участием в своем фильме «Китобой», и ей это очень приятно.
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Шоу-бизнес , Филипп Юрьев , Кристина Асмус
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