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«Он предал меня»: Ольга Дроздова рассказала, как ее однажды подставил Дмитрий Певцов

Teleprogramma.pro
1 час назад
Актриса Ольга Дроздова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, как много лет назад ее «подставил» актер Дмитрий Певцов. На тот момент он еще не был ее мужем. Они просто дружили.
Дроздова рассказала о подставе Певцова
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
«Он разрешил режиссеру картины «Прогулка по эшафоту» снимать меня голой. В сценарии этого не было. Я сначала категорически отказывалась. Они сговорились. Он просто повелся. Я убежала в итоге со съемки. Бегала по лесу. Вернулась на съемочную площадку и улетела с расстройства во Францию».
Как отметила актриса, в какой-то момент у них с Певцовым началась тотальная дружба, переросшая в итоге в любовь.
«Дмитрий мне сначала стал партнером по фильму. Потом он предал меня как друг и стал моим мужем. Большое видится на расстоянии и родное тоже, поэтому я не против, когда мы сейчас порой разъезжаемся по работе. Надо отдыхать друг от друга. У меня вот студентки в вузе, где я преподаю. Я им всегда говорю: все равно надо выходить замуж за друга. С ним будут чувства крепче», - отметила актриса.
Напомним, что Ольга Дроздова уже 25 лет вместе с Дмитрием Певцовым. Их общему сыну Елисею в этом году исполнилось 13 лет.
Шоу-бизнес,Ольга Дроздова,Дмитрий Певцов,Русское Радио,
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