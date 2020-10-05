Дроздова рассказала о подставе Певцова

Как отметила актриса, в какой-то момент у них с Певцовым началась тотальная дружба, переросшая в итоге в любовь.

Напомним, что Ольга Дроздова уже 25 лет вместе с Дмитрием Певцовым. Их общему сыну Елисею в этом году исполнилось 13 лет.