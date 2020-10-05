Дроздова рассказала о подставе Певцова

«Он разрешил режиссеру картины «Прогулка по эшафоту» снимать меня голой. В сценарии этого не было. Я сначала категорически отказывалась. Они сговорились. Он просто повелся. Я убежала в итоге со съемки. Бегала по лесу. Вернулась на съемочную площадку и улетела с расстройства во Францию».
«Дмитрий мне сначала стал партнером по фильму. Потом он предал меня как друг и стал моим мужем. Большое видится на расстоянии и родное тоже, поэтому я не против, когда мы сейчас порой разъезжаемся по работе. Надо отдыхать друг от друга. У меня вот студентки в вузе, где я преподаю. Я им всегда говорю: все равно надо выходить замуж за друга. С ним будут чувства крепче», - отметила актриса.