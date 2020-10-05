Викторию Боню дважды ограбили за десять дней 

Телеведущая и модель Виктория Боня рассказала, как дважды стала жертвой грабителей во Франции. По словам девушки, она не хотела никому сообщать о происшествии, однако информация уже успела попасть во французскую прессу.

При этом поделились подробностями и снимками ограбления собственные соседи Бони, которые просто наблюдали и фотографировали происшествие.

По словам телеведущей, в первый раз она сама была виновата: оставила балкон на террасу открытым. Воры легко проникли в квартиру прямо днём. Прибывшая полиция заверила её, что злоумышленники не вернутся. Однако позже стало известно, что некоторые соседи видели, как кто-то выжидал во дворе, прятался за машины, чтобы проскочить, когда никого не будет.

Спасибо вам, соседи, за то, что вы просто наблюдаете, фотографируете, потому что во второй раз, когда залезли, уже меня не было дома, они взломали дверь, ковыряли в стене, разбили стекло. То есть это был прям настоящий взлом среди ночи. И что вы думаете? Во второй раз соседи тоже видели, и они даже сфотографировали, как воры вылезали уже через забор, и ещё отдали эти снимки во французскую прессу, — написала Боня на своей странице в Instagram.

Как отметила теледива, ущерб был нанесён приблизительно на €250 тысяч, и это только по приблизительным подсчётам, так как было украдено огромное количество дорогих сумок и вещей.

После второго случая Боня поставила сигнализацию, камеру и сенсоры. Когда она устанавливала систему безопасности прибежал консьерж и заявил, что соседи против, чтобы она ставила на жёлтом фасаде свои белые камеры и сенсоры, «потому что они не подходят по цвету нашего дома». Девушка в ответ заявила, что с ней живёт ребёнок, чья безопасность для неё дороже цвета фасада. Теперь её ждёт ещё и разбирательство в суде.

Ранее Виктория Боня сообщила, что повредила кожу во время бьюти-процедуры тейпирования — наложения на кожу эластичных лент. По её словам, во время процедуры омоложения она оторвала кусок кожи до мяса. Она также опубликовала на своей странице в соцсети видео со следами неудачной процедуры, добавив, что не ожидала, что получится такой результат, писал NEWS.ru.