Что стало с телеведущими Аллой Волковой и Борисом Крюком 

Алла Волкова родилась 3 августа 1955 года в Москве . Она окончила Московский институт народного хозяйства, получила диплом экономиста, но затем стала знатоком «Что? Где? Когда?» и начала работать на телевидении — администратором, референтом, помощником режиссера и редактором программ.

Борис Крюк родился 18 августа 1966 года, как и Волкова, в Москве. Его отчимом был автор, режиссер и ведущий «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов . Мать Крюка также работала на телевидении, поэтому большую часть детства он провел на съемках программ «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!» и других. В 1989-М Крюк окончил МГТУ имени Баумана по специальности «инженер-конструктор» и в том же году стал ассистентом режиссёра при Ворошилове.

До 1993 года Крюк также был режиссером-постановщиком придуманного Ворошиловым «Брэйн-ринга».

С 1990 года по 1999 год Волкова и Крюк вели «Любовь с первого взгляда», попавшую на российское телевидение по контракту с английской фирмой Action Time. После дефолта 1998 года производители программы столкнулись с финансовыми трудностями, арендовать помещение и аппаратуру стало слишком дорого, поэтому передачу было решено закрыть.

В течение года после этого Волкова работала в школе учительницей английского языка, который она знает в совершенстве. Крюк сменил в «Что? Где? Когда?» Ворошилова и стал «голосом за кадром», режиссером-постановщиком, автором сценария и генеральным продюсером программы. Волкова тоже вернулась на телевидение: она работает редактором программ продюсерского центра «Игра-ТВ» («Что? Где? Когда?», «Песни ХХ века», «Культурная революция»).