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Что стало с телеведущими Аллой Волковой и Борисом Крюком 

Александр Котлеткин 1 час назад
Алла Волкова родилась 3 августа 1955 года в Москве. Она окончила Московский институт народного хозяйства, получила диплом экономиста, но затем стала знатоком «Что? Где? Когда?» и начала работать на телевидении — администратором, референтом, помощником режиссера и редактором программ.
Борис Крюк родился 18 августа 1966 года, как и Волкова, в Москве. Его отчимом был автор, режиссер и ведущий «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов. Мать Крюка также работала на телевидении, поэтому большую часть детства он провел на съемках программ «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!» и других. В 1989-М Крюк окончил МГТУ имени Баумана по специальности «инженер-конструктор» и в том же году стал ассистентом режиссёра при Ворошилове.
До 1993 года Крюк также был режиссером-постановщиком придуманного Ворошиловым «Брэйн-ринга».
С 1990 года по 1999 год Волкова и Крюк вели «Любовь с первого взгляда», попавшую на российское телевидение по контракту с английской фирмой Action Time. После дефолта 1998 года производители программы столкнулись с финансовыми трудностями, арендовать помещение и аппаратуру стало слишком дорого, поэтому передачу было решено закрыть.
В течение года после этого Волкова работала в школе учительницей английского языка, который она знает в совершенстве. Крюк сменил в «Что? Где? Когда?» Ворошилова и стал «голосом за кадром», режиссером-постановщиком, автором сценария и генеральным продюсером программы. Волкова тоже вернулась на телевидение: она работает редактором программ продюсерского центра «Игра-ТВ» («Что? Где? Когда?», «Песни ХХ века», «Культурная революция»).
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Фото , Алла Волкова , Борис Крюк , Владимир Ворошилов , МГТУ им. Баумана , Москва
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