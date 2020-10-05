Пригожин оценил убытки артистов из-за пандемии

Артисты теряют огромные деньги из-за пандемии коронавируса. Отмененные концерты и спектакли значительно истощили кошельки звезд шоу-бизнеса. Популярный продюсер Иосиф Пригожин назвал ситуацию катастрофической.

Супруг Валерии говорил о бедственном положении еще весной. Но тогда многие восприняли его слова с иронией. Пригожин отмечает, что не все люди понимают, как устроена работа любого артиста, на которого трудятся десятки, а то и сотни людей. Речь идет не только о музыкантах, но и об организаторах концеров, работниках сцены и другом персонале.

«Это огромное количество людей. Потери в десятки миллиардов», — цитирует Пригожина «Федеральное агентство новостей».

Продюсер отметил, что в ближайшее время выхода из сложившейся ситуации он не видит.

С вводом карантинных мер в марте этого года только в Москве отменили более двух тысяч различных шоу и спектаклей. Ущерб составил более пяти миллиардов рублей. Такие данные приводит РБК.