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Жизнь без сцены: Иосиф Пригожин высказался об убытках артистов из-за пандемии 

Teleprogramma.pro 40 минут назад
Пригожин оценил убытки артистов из-за пандемии
Фото: globallookpress.com
Артисты теряют огромные деньги из-за пандемии коронавируса. Отмененные концерты и спектакли значительно истощили кошельки звезд шоу-бизнеса. Популярный продюсер Иосиф Пригожин назвал ситуацию катастрофической.
Супруг Валерии говорил о бедственном положении еще весной. Но тогда многие восприняли его слова с иронией. Пригожин отмечает, что не все люди понимают, как устроена работа любого артиста, на которого трудятся десятки, а то и сотни людей. Речь идет не только о музыкантах, но и об организаторах концеров, работниках сцены и другом персонале.

«Это огромное количество людей. Потери в десятки миллиардов», — цитирует Пригожина «Федеральное агентство новостей».

Продюсер отметил, что в ближайшее время выхода из сложившейся ситуации он не видит.
С вводом карантинных мер в марте этого года только в Москве отменили более двух тысяч различных шоу и спектаклей. Ущерб составил более пяти миллиардов рублей. Такие данные приводит РБК.
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , РИА ФАН
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