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Костюшкин потрогал грудь Семенович и подтвердил ее естественность на видео 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
Российский певец Стас Костюшкин опубликовал на своей странице в соцсетях ролик, в котором потрогал грудь коллеги по сцене Анны Семенович. После чего он заявил, что грудь настоящая.
Судя по ролику, Семенович сама предложила артисту это сделать и заранее попросила прощения у его жены.
За три часа короткий2 ролик посмотрели почти 50 тысяч раз, пользователи пожалели жену Костюшкина, Юлию.

«зачем так делать? Мне за Юлю обидно. Как не скрывай и не говори, что жена поймет правильно, но осадок у жены будет. Это не правильно», «Стесняюсь спросить, как отреагирует жена?!», «Стас рискует, жена спортсменка».

Видео опубликовано в Instagram.
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Шоу-бизнес , Видео , Стас Костюшкин , Анна Семенович
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