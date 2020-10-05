Падчерица Урганта опубликовала фото без бюстгальтера

Эрика Кикнадзе, падчерица знаменитого российского шоумена Ивана Урганта , продемонстрировала свежий образ в популярной соцсети, где предстала перед поклонниками в майке на голое тело.

Недавно 20-летняя Эрика Кикнадзе, старшая дочь нынешней жены Ивана Урганта, показала свое чувство стиля в новой фотосессии. На предоставленных вниманию публики кадрах девушка позировала на фоне кирпичной стены в красном кожаном плаще, под которым скрывались короткая юбка с кружевом и топ на голое тело с глубоким декольте. Свой образ девушка дополнила солнцезащитными очками овальной формы и черными сапогами на платформе.

— Эти сапоги заставили меня плакать (здесь и далее авторский стиль сохранен — прим. ред), — сообщила Кикнадзе в подписи к фото.

Образ 20-летней падчерицы Урганта привел поклонников в восторг. После чего они поспешили оставить девушке лестные комплименты в комментариях к ее публикации.

— "Королева", "Богиня ", "ты просто Космос, детка", "горячо", "Ты такая конфетка", "изысканный стиль", — похвалили восхищенные пользователи Сети.

Вместе с тем кое-кто из поклонников, кому приглянулись сапоги Эрики Кикнадзе, поинтересовались у нее, какого они бренда.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Ургант сравнил "тайную" инаугурацию Лукашенко со скандалом вокруг измен Тарзана.