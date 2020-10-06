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Молодая жена Петросяна объяснила, почему часто оставляет сына дома 

News.ru и ещё 13 35 минут назад
Жена Петросяна объяснила, почему часто оставляет сына дома
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснилась с подписчиками, почему часто оставляет сына дома и гуляет без ребёнка. Новоиспечённая мамаша обратилась к россиянкам с поучениями, что мать должна уделять время не только ребёнку, но и себе, находить возможность «радовать и баловать себя».
Поводом послужили высказанное пользователями недоумение, почему Брухунова ходит без ребёнка по театрам и кафе и где находится в этот момент её ребёнок. Избранница юмориста заявила, что женщина лишь даёт физическую возможность ребёнку «прийти в этот мир», а так он — «самостоятельная единица».

Моя позиция проста. Ребёнок — это личность. С его приходом в твою жизнь нужно понять: он достаточно быстро вырастет и оторвётся от тебя. Он уже не часть тебя. Он самостоятельная единица со своими потребностями, желаниями и судьбой. Он не твоя собственность, — высказалась на своей странице в соцсетях жена Петросяна на фоне собственного фото в модном клетчатом полупальто, кедах и с сумкой Chanel на цепочке.

Именно в таком виде молодая супруга юмориста собралась по своим делам уже без ребёнка, пафосно добавив, что после этого поста её «заклюют» в комментариях, но она не «мать-наседка» и не собирается сидеть в «домашнем заточении», так как ей не дано получать от этого «удовольствие».
Вот и я хочу и могу позволить радости/необходимости до мамского периода. Моя жизнь изменилась, да! Лишь тем, что заиграла миллионом новых оттенков, эмоций и впечатлений! P. S. И да, мне есть кому помочь с ребёнком! — с вызовом к будущим критикам написала Брухунова.
Впрочем, подписчики не особо удивились таким размышлениям — накануне появления на свет малыша в СМИ появилась информация о том, что его выносила Петросяну и его молодой жене суррогатная мать. Хотя сама избранница юмориста уверяла, что это именно она родила ребёнка, якобы искусно скрывая ото всех беременность.
Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга 75-летнего шоумена Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова объяснила, что назвала своего сына Ваганом в честь его дедушки.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , Chanel
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