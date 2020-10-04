Екатерина Волкова рассказала, как семь дней ничего не ела 

Волкова решила провести курс недельного голодания, совместив его с очищением организма и активным отдыхом.
«Я почувствовала невероятную усталость от всеобщей депрессии, непонимания что дальше, какой — то безысходности. Просто поставила себе в график время для себя, и детям сказала, мне необходима перезагрузка. Все всё поняли и меня отпустили.
Я поставила себе программу в голову — 7 дней голода, и с радостью сообщаю вам, что мне это удалось, легко, красиво, с потрясающими открытиями этого места силы — Алтай!», — написала она в микроблоге.
Актриса провела неделю в специализированном оздоровительном центре и поделилась с подписчиками своими впечатлениями.
Она рассказала, как купалась в озере, где вода + 9 градусов, ездила на экскурсии по местным достопримечательностям и честно выполняла все положенные процедуры.
Результат превзошел все ожидания.
«Я попала в идеальное место, которое питает энергетическими соками природы, а священная Катунь протекает сквозь тебя своими могучими горными ручьями и уносит всю усталость, депрессии, токсины, много чего, и дарит чистую радость и желание жить. Жить чисто, красиво, творить и дарить любовь этому миру».
Как ранее писал «Рамблер», Большинство из нас опасается второй волны коронавирусной инфекции, которая может стать реальностью.
Актриса Екатерина Волкова высказала мнение на этот счет, признав, что вторая самоизоляция обойдется некоторым непросто.