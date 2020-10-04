Брухунова объяснила, почему выбрала сыну редкое имя 

Молодая супруга пожилого юмориста Евгения Петросяна в последнее время с удовольствием общается в социальной сети на «детскую» тему.

Табу молчания по поводу рождения сына снято. Ранее супруги почти полгода скрывали от общественности новости о пополнении в семействе.

На этот раз Татьяна объяснила, почему выбрала сыну редкое имя — Ваган.

Ну, во — первых, малыш назван в честь дедушки, что явно не может не радовать самого Евгения Вагановича.

А во-вторых, Брухунова уверила фолловеров, что ей и самой очень нравится это имя.

«В переводе на русский язык с армянского оно переводится как «Щит» (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки, упёртого и настойчивого, но тот с кем всегда можно договориться.

Я мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку, в честь которого его и назвали», -сообщила она в микроблоге.