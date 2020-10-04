Лещенко обозначил последний шанс концертной индустрии 

Народный артист России Лев Лещенко считает, что ситуация в сфере шоу-бизнеса просто катастрофическая. Особенно для работников негосударственных учреждений культуры.

«Есть какие-то государственные мероприятия, которые не отменены, и мы выступаем на них. Что касается коммерческой части нашей работы — она заглохла, потому что все мы работам на самоокупаемости», — приводит слова певца радио «Говорит Москва».

Лещенко объяснил, что кассовые концерты не окупаются — число зрителей сокращается до 50 процентов, а затраты на зарплату артистам, на инфраструктуру, аппаратуру, прочие расходы особо не сократить.

В результате баланс получается отрицательным и организаторы за концерт не берутся.

Последняя надежда у певца — на новогодние праздники.

«Сейчас еще вторая волна немножко раскрутится, я думаю, в октябре. В силу того, что все-таки меры безопасности принимаются, я думаю, что в декабре мы успокоим немножко. Там, может быть, и вакцина подойдет. Я думаю, предновогодняя кампания будет единственным спасением для нашего концертного дела», — сказал он.