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«Это не он!» В сети обсуждают набравшего вес Николаева 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Это не он!» В сети обсуждают набравшего вес Николаева
Фото: РИА Новости
Игорь Николаев всегда был несколько склонен к полноте, но не более того. На фотографиях, выложенных в инстаграме, маэстро в отличной форме.
Буквально неделю назад он сфотографировался у трапа самолета. Белый лайнер, солнечный день… Николаев улыбается, красота. Никаких лишних килограммов не видать.

«Игорь Юрьевич, какой Вы красивый, стройный!», «Отлично выглядите, как с обложки журнала», — рассыпались в комплиментах подписчицы.

Но несколько другим увидели фанаты музыканта на снимке, которым поделился с публикой Дима Билан.
Там Николаев запечатлен в компании коллег, будучи в гостях у «Нового радио». Отчетливо видны пухлые щеки и заметно отсутствие талии.

«Это не он! Как Николаев поправился во время карантина!».

Вполне возможно, что фигуре повредил долгий карантин с домашним режимом, и, вероятно, есть какие-то последствия лечения — певец лежал в Коммунарке.
Но, поскольку между снимками небольшая временная разница, некоторые хейтеры заподозрили маэстро в использовании фотошопа.
Как ранее сообщал «Рамблер», российский певец и композитор Игорь Николаев в 2020 году отпраздновал 60-летие.
В связи с таким торжеством отечественный творческий деятель собирался дать юбилейный концерт в ноябре, но в связи с печально знаменитыми событиями, которые разразились в текущем году, культурное мероприятие перенесли.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Дима Билан
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