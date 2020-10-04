Фадеев рассказал о большой личной трагедии 

Максим Фадеев выложил в инстаграме архивную фотографию. В объектив дружно глядит компания молодых ребят. Сам Максим — в центре, в большеватом, не по размеру, пиджаке.

«Привет! Это наша компания друзей, в далекие 80-е! Скоро начнётся то, что мы будем называть развалом СССР. Кто помнит как это было? Я очень хорошо помню, для меня это была личная трагедия. А для вас?», — написал продюсер в микроблоге.

Пост вызвал оживленную дискуссию.

Сам Максим в целом положительно отзывается о происшедших переменах. Он считает, что сейчас мы живем «с открытыми глазами».

Мнения подписчиков разделились. Кто-то ругает «совок».

«Конечно, нет! Так, как жили в союзе, не пожелаю никому! Бедность, бесправие, мизерная зарплата, бесконечные очереди за всем, запреты на все и вся, железный занавес даже на музыку!»

Другие считают, что радоваться следует любому времени, вы котором живешь.

«Тоже помню, но трагедией не считал, скорее всего на какое-то время был потерянный, но человек привыкает ко всему и все встаёт на круги своя, сейчас вспоминается с тёплом то время»

Но большинство все же называют распад Советского Союз настоящей трагедией и сожалеют о многом, что было в те времена хорошего.

«А я помню ощущение полной свободы, когда мы гуляли в детстве до 11 вечера, и никто нас не терял и не крал. Как оставляли ключ под ковриком, как бегали на речку в возрасте 8 лет одни, без родителей, как зимой строили горки, катались с них и с тех, что были на Тоболе, а я тоже родилась в Кургане, как и Максим. Не было шмота сэтикетками? Так и не надо. Зато я сама себе шила классные юбки. Мы были гораздо свободнее, чем молодёжь сейчас. Мы не зависели от бабок родителей. Мы просто жили и любили»

Как ранее писал «Рамблер», на днях стало известно, что Максим Фадеев получил серьезную травму.