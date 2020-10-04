Королева нашла замену Тарзану 

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Пока коронавирусные послабления еще не отменены, Наташа Королева активно использует все возможности поработать и отправилась на гастроли по городам России

Как пишет «Московский Комсомолец», певица нашла замену Сергею Глушко сцене рядом с собой. В Костроме на концерте вместе с ней выступал сын Архип.

В инстаграме Королевой — приятные материнскому сердцу хвалебные комментарии. Архипа хвалят за хороший голос, несомненную любовь к маме, стремление пойти по пути звездных родителей.

«Красавец парень. Талант от матери. Внешне на отца похож».

При всем этом фолловеры замусорили микроблог звезды постами с обсуждением ее семейной ситуации.

Наташа на них не реагирует, продолжая выкладывать позитивные видеоролики и фотографии где она полна энергии, бодра и весела.

Характер певицы оценили.

«Невероятное самообладание, браво, злопыхатели учитесь, доброта и красота спасет мир. Красавица».

Девушка снималась в ток-шоу и выдавала себя за других людей, делилась драматическими историями.

После этого поклонники Наташи Королевой и Тарзана заподозрили пару в пиаре.

Скандал с изменой совпал со всплеском творческой активности певицы, также СМИ сообщали о резком росте стоимости гонорара Тарзана за выступления.