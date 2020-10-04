«Концертная индустрия на грани катастрофы»: эксперт 

Поскольку из-за пандемии коронавируса были отменены массовые мероприятия, организаторы концертов понесли — и продолжают нести — колоссальные убытки.
Телеграм-канал ПУЛЬС приводит данные агрегатора по продаже билетов Eticket4, обработанные принадлежащим Григорию Березкину РБК. По его подсчётам, организаторы концертов потеряли около 5,2 млрд рублей.
«Индустрия находится на грани катастрофы. Никто не знает, как и когда начнется поэтапное снятие ограничений на проведение массовых мероприятий. В таких условиях невозможно ничего планировать, ведь чтобы провести концерт, на организацию нужно минимум полгода, а в случае с зарубежными звездами, еще больше», — цитирует ПУЛЬС слова гендиректора агрегатора Даниила Кручинина.
Делать прогнозы о восстановлении рынка пока невозможно.
Погибает отрасль шоу-бизнеса, -рассказывает портал «Говорит Москва». С середины марта, когда в столице объявили карантинный режим, было отменено более двух тысяч спектаклей, концертов и выставок.
Но страдают и обычные люди, потенциальные зрители им посетители. Помимо того, что они лишены возможности приобщиться к искусству, на руках у них находятся около 10 млн билетов на перенесённые мероприятия.