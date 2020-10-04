«Концертная индустрия на грани катастрофы»: эксперт 

«Индустрия находится на грани катастрофы. Никто не знает, как и когда начнется поэтапное снятие ограничений на проведение массовых мероприятий. В таких условиях невозможно ничего планировать, ведь чтобы провести концерт, на организацию нужно минимум полгода, а в случае с зарубежными звездами, еще больше», — цитирует ПУЛЬС слова гендиректора агрегатора Даниила Кручинина.