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«Концертная индустрия на грани катастрофы»: эксперт 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Концертная индустрия на грани катастрофы»: эксперт
Фото: РИА Новости
Поскольку из-за пандемии коронавируса были отменены массовые мероприятия, организаторы концертов понесли — и продолжают нести — колоссальные убытки.
Телеграм-канал ПУЛЬС приводит данные агрегатора по продаже билетов Eticket4, обработанные принадлежащим Григорию Березкину РБК. По его подсчётам, организаторы концертов потеряли около 5,2 млрд рублей.

«Индустрия находится на грани катастрофы. Никто не знает, как и когда начнется поэтапное снятие ограничений на проведение массовых мероприятий. В таких условиях невозможно ничего планировать, ведь чтобы провести концерт, на организацию нужно минимум полгода, а в случае с зарубежными звездами, еще больше», — цитирует ПУЛЬС слова гендиректора агрегатора Даниила Кручинина.

Делать прогнозы о восстановлении рынка пока невозможно.
Погибает отрасль шоу-бизнеса, -рассказывает портал «Говорит Москва». С середины марта, когда в столице объявили карантинный режим, было отменено более двух тысяч спектаклей, концертов и выставок.
Но страдают и обычные люди, потенциальные зрители им посетители. Помимо того, что они лишены возможности приобщиться к искусству, на руках у них находятся около 10 млн билетов на перенесённые мероприятия.
Как ранее писал «Рамблер», организаторы турне британского певца Стинга (Sting), запланированного в России этой осенью, не смогли договориться о новых датах после изменения гастрольных планов в связи с пандемией коронавируса.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Григорий Березкин , Гордон Самнер
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