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Волочкова опубликовала фото с новым возлюбленным 

Вечерняя Москва 4 минуты назад
Волочкова опубликовала фото с новым возлюбленным
Фото: instagram.com/volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова продолжает интриговать фанатов, подогревая интерес к своей личной жизни. Известно, что у звезды есть возлюбленный, личность которого она тщательно скрывает. Но танцовщица периодически показывает в Сети детали, которые доказывают присутствие мужчины в ее жизни. На этот она опубликовала совместное фото с бойфрендом. Также на снимке видно, что возлюбленные сидят за столом с другой парой, которую артистка назвала друзьями.
Правда, лицо избранника Волочкова прикрыла сердечком при помощи фотошопа. По кадру можно только понять, что молодой человек, скорее всего брюнет, это видно по цвету щетины на лице.

— Как здорово проводить вечер в кругу любимого человека и наших друзей! Это большое счастье — жить свободно, независимо и на позитиве! — написала под фотографией артистка.

Она отключила возможность комментировать свою публикацию, так как у балерины много хейтеров, которые часто критикуют Волочкову.
Ранее Анастасия Волочкова опубликовала видео в стиле ню. Она предстала обнаженной после бани, прикрывшись веником.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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