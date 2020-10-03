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Мама Бузовой: «Мне не нравился ни один молодой человек Оли» 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Мне не нравился ни один молодой человек Оли»
Фото: Instagram
Ирина Александровна всегда очень ревностно относилась к поклонникам дочери.
Участники шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ в выпуске с Ольгой Бузовой уверены, что и нынешний бойфренд звезды, рэпер Дава, ее маме тоже не по сердцу.
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Сама Ольга выводы экстрасенсов комментировать не стала. А вот Ирина Александровна честно рассказала все, как есть.

«Как любой маме, мне не нравился ни один молодой человек Оли, начиная с 14 лет. Это нормально! Так у всех: наш ребенок самый лучший, остальные — хуже», — цитирует ее слова СтарХит.

По поводу Манукяна же она объяснила, что знает Даву очень мало, но, в принципе, он ей симпатичен.

«Симпатичный мальчик, харизматичный. Самое главное — прекрасно танцует. Для меня это уже главное достоинство в мужчине. Мы видимся только на праздниках, а там все белые и пушистые», — пояснила мама Бузовой.

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Ольга Бузова рассказала, что ей предстоит операция на ноге.
По словам певицы, став участницей шоу «Ледниковый период», из-за многочисленных тренировок у нее обострилась давняя проблема — косточка на ноге.
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Шоу-бизнес , StarHit
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