Война Кудрявцевой и Разина. Первая победа Леры 

Лера Кудрявцева одержала первую победу в суде по делу против Андрея Разина.
Напомним, Андрей Разин активно распространял слухи о якобы аморальном прошлом телеведущей. Не успокоился продюсер и тогда, когда Лера пригрозила ему судебным иском.
И вот — первый суд по о делу о защите чести, достоинства и деловой репутации выигран.
Однако это, по словам Кудрявцевой, только начало. Она всерьез собралась наказать обидчика. Об этом она написала в микроблоге инстаграма.
«Я взрослый человек и обладатель недюжинного терпения, но иногда даже моему терпению приходит конец. Один немужик, которого я презираю и он мне омерзителен, с периодичностью распространяет сведения несоответствующие действительности и этот факт установлен решением суда. Первый суд выигран. Идём дальше».
Подписчики поддержали Кудрявцеву. Лайк поставил Юрий Шатунов, который также прошел через суд с Разиным в борьбе за авторские права.
Виктория Боня написала:
«Если бы я жила в Америке, я бы уже заработала миллионов 20 $ как минимум! За все, что обо мне писали подобные негодяи».
В целом, по словам фолловеров, продюсера давно надо было наказать, так как он говорил гадости о многих людях.
«Браво, Разин плачет», «Поздравляю! наука будет!».
Отреагировал на новость и Разин. Продюсер, в отличие от Леры, не деликатничал и в выражениях не стеснялся, оскорбив заодно и адвоката Кудрявцевой — Екатерину Гордон.
«Катя ***с бывшей женщиной лёгкого поведения Лерой вынесли решение. Встретились два одиночества и пытаются что-то вынести. Да у этих дам пробу ставить негде. Мы отстоим свои права и все, что там *** написала, все будет отменено».
Как ранее писал «Рамблер», Разин заявил, что Кудрявцева начинала свою карьеру с работы «ночной бабочкой».
По словам продюсера, будущую телезвезду вместе с другими девушками с низкой социальной ответственностью вызвали его подопечные, будучи на гастролях.