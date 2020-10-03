Война Кудрявцевой и Разина. Первая победа Леры 

Напомним, Андрей Разин активно распространял слухи о якобы аморальном прошлом телеведущей. Не успокоился продюсер и тогда, когда Лера пригрозила ему судебным иском.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 2 Окт 2020 в 5:42 PDT И вот — первый суд по о делу о защите чести, достоинства и деловой репутации выигран.

Однако это, по словам Кудрявцевой, только начало. Она всерьез собралась наказать обидчика. Об этом она написала в микроблоге инстаграма.

«Я взрослый человек и обладатель недюжинного терпения, но иногда даже моему терпению приходит конец. Один немужик, которого я презираю и он мне омерзителен, с периодичностью распространяет сведения несоответствующие действительности и этот факт установлен решением суда. Первый суд выигран. Идём дальше».

Подписчики поддержали Кудрявцеву. Лайк поставил Юрий Шатунов , который также прошел через суд с Разиным в борьбе за авторские права.

«Если бы я жила в Америке, я бы уже заработала миллионов 20 $ как минимум! За все, что обо мне писали подобные негодяи».

В целом, по словам фолловеров, продюсера давно надо было наказать, так как он говорил гадости о многих людях.

«Браво, Разин плачет», «Поздравляю! наука будет!».

Отреагировал на новость и Разин. Продюсер, в отличие от Леры, не деликатничал и в выражениях не стеснялся, оскорбив заодно и адвоката Кудрявцевой — Екатерину Гордон

«Катя ***с бывшей женщиной лёгкого поведения Лерой вынесли решение. Встретились два одиночества и пытаются что-то вынести. Да у этих дам пробу ставить негде. Мы отстоим свои права и все, что там *** написала, все будет отменено».

Как ранее писал «Рамблер», Разин заявил, что Кудрявцева начинала свою карьеру с работы «ночной бабочкой».