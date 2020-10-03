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Война Кудрявцевой и Разина. Первая победа Леры 

Ирина Лебедева 15 минут назад
Война Кудрявцевой и Разина. Первая победа Леры
Фото: Instagram
Лера Кудрявцева одержала первую победу в суде по делу против Андрея Разина.
Напомним, Андрей Разин активно распространял слухи о якобы аморальном прошлом телеведущей. Не успокоился продюсер и тогда, когда Лера пригрозила ему судебным иском.
И вот — первый суд по о делу о защите чести, достоинства и деловой репутации выигран.
Однако это, по словам Кудрявцевой, только начало. Она всерьез собралась наказать обидчика. Об этом она написала в микроблоге инстаграма.

«Я взрослый человек и обладатель недюжинного терпения, но иногда даже моему терпению приходит конец. Один немужик, которого я презираю и он мне омерзителен, с периодичностью распространяет сведения несоответствующие действительности и этот факт установлен решением суда. Первый суд выигран. Идём дальше».

Подписчики поддержали Кудрявцеву. Лайк поставил Юрий Шатунов, который также прошел через суд с Разиным в борьбе за авторские права.
«Расскажи правду»: Разин разоблачил Кудрявцеву
Виктория Боня написала:

«Если бы я жила в Америке, я бы уже заработала миллионов 20 $ как минимум! За все, что обо мне писали подобные негодяи».

В целом, по словам фолловеров, продюсера давно надо было наказать, так как он говорил гадости о многих людях.

«Браво, Разин плачет», «Поздравляю! наука будет!».

Отреагировал на новость и Разин. Продюсер, в отличие от Леры, не деликатничал и в выражениях не стеснялся, оскорбив заодно и адвоката Кудрявцевой — Екатерину Гордон.

«Катя ***с бывшей женщиной лёгкого поведения Лерой вынесли решение. Встретились два одиночества и пытаются что-то вынести. Да у этих дам пробу ставить негде. Мы отстоим свои права и все, что там *** написала, все будет отменено».

Как ранее писал «Рамблер», Разин заявил, что Кудрявцева начинала свою карьеру с работы «ночной бабочкой».
По словам продюсера, будущую телезвезду вместе с другими девушками с низкой социальной ответственностью вызвали его подопечные, будучи на гастролях.
Видео дня. Уволили полицейского, выдавшего поддельную справку по делу Ефремова
Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Шатунов , Виктория Боня , Андрей Разин , Лера Кудрявцева , Екатерина Гордон
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