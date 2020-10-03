«39 скоро»: Собчак опубликовала провокационный пост 

В инстаграме светская львица обратилась к мужчинам с вопросом, почему многие «седовласые друзья» предпочитают развестись с женами — ровесницами и выбрать себе в спутницы жизни юных девушек.

Ну и Собчак была бы не Собчак, если бы не вбросила косточку для любителей посплетничать.

Она написала, что подходит к 40-летнему рубежу и начинает беспокоиться по этому поводу.

«Вчера долго дискутировали с друзьями о том, почему наши седовласые друзья выбирают себе для «второго брака» двадцатилетних девушек. Как говорилось в фильме Сигала «О чем с тобой трахаться?» Разные поколения, разные книги и интересы… Но видимо хорошая кожа, запах и восхищение в глазах все-таки важнее для удовольствия жизни. Или нет? Как считаете, мужчины? А то 39 скоро, я начинаю, *** нервничать

Надо сказать, что фолловеры в переживания Ксении не особо поверили.

«Бери пример с Аллы Пугачевой и не парься», «А чего вы, Ксения, переживаете, словно вы молодого себе не найдёте если что», — написали ей.

И, хотя Собчак обращалась к мужчинам, отвечали в микроблоге практически одни представительницы слабого пола. Что не осталось незамеченным хейтерами.

«Спросила Ксения у мужчин иииии — все женщины мира и полтора мужика высказались».

Как ранее писал «Рамблер», Ксения Собчак, оценив спрос на нижнее белье и одежду под своим брендом, предположила, что в будущем может зарабатывать по несколько миллионов рублей в месяц.

Так, женские трусики от Собчак продаются по 2600 рублей, топы — по 2800 рублей, футболки — по 3600 рублей, худи — по 9600 рублей.