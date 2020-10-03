Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«39 скоро»: Собчак опубликовала провокационный пост 

Ирина Лебедева 1 час назад
«39 скоро»: Собчак опубликовала провокационный пост
Фото: Instagram
Ксения Собчак, видимо, изучает тему будущего эфира.
В инстаграме светская львица обратилась к мужчинам с вопросом, почему многие «седовласые друзья» предпочитают развестись с женами — ровесницами и выбрать себе в спутницы жизни юных девушек.
Ну и Собчак была бы не Собчак, если бы не вбросила косточку для любителей посплетничать.
Собчак подогрела слухи о беременности
Она написала, что подходит к 40-летнему рубежу и начинает беспокоиться по этому поводу.

«Вчера долго дискутировали с друзьями о том, почему наши седовласые друзья выбирают себе для «второго брака» двадцатилетних девушек. Как говорилось в фильме Сигала «О чем с тобой трахаться?» Разные поколения, разные книги и интересы… Но видимо хорошая кожа, запах и восхищение в глазах все-таки важнее для удовольствия жизни. Или нет? Как считаете, мужчины? А то 39 скоро, я начинаю, *** нервничать

Надо сказать, что фолловеры в переживания Ксении не особо поверили.

«Бери пример с Аллы Пугачевой и не парься», «А чего вы, Ксения, переживаете, словно вы молодого себе не найдёте если что», — написали ей.

И, хотя Собчак обращалась к мужчинам, отвечали в микроблоге практически одни представительницы слабого пола. Что не осталось незамеченным хейтерами.

«Спросила Ксения у мужчин иииии — все женщины мира и полтора мужика высказались».

Как ранее писал «Рамблер», Ксения Собчак, оценив спрос на нижнее белье и одежду под своим брендом, предположила, что в будущем может зарабатывать по несколько миллионов рублей в месяц.
Так, женские трусики от Собчак продаются по 2600 рублей, топы — по 2800 рублей, футболки — по 3600 рублей, худи — по 9600 рублей.
Отличительная особенность вещей в оригинальных принтах: «осторожно!», «у меня все трушно», «не даю автографы», «я не буду проще» и др.
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудь Самбурской восхитила фанатов
Грудь Самбурской восхитила фанатов
Глюкоза ищет персональную рабыню
Глюкоза ищет персональную рабыню
Канделаки сильно «потолстела»
Канделаки сильно «потолстела»
«Когда мордой Бог обидел»: фанаты обрушились на Акиньшину
«Когда мордой Бог обидел»: фанаты обрушились на Акиньшину
Видео
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
00:18
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
01:39
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
00:24
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
00:28
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
01:06
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
Происшествия Шоу-бизнес
Порошенко госпитализирован
02:32
Порошенко госпитализирован
В мире
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
00:13
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
Армия
Тесака похоронили в белом гробу
01:29
Тесака похоронили в белом гробу
Происшествия
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
00:40
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение