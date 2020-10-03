«Его публичная жизнь закончилась»: Цымбалюк о Джигарханяне

Армен Джигарханян отмечает 85-летие. По словам его близкого друга Артура Согомоняна, народный артист очень хотел отпраздновать эту дату в родном театре.
Однако в итоге все же было решено этого не делать — слишком велик риск заразиться коронавирусом, что может быть крайне опасно, — рассказывает «Комсомольская Правда».
Но бывшая супруга знаменитого актера Виталина Цымбалюк-Романовская считает, что родные прячут Джигарханяна из-за состояния его здоровья.
«Я думаю, что его публичная жизнь и деятельность как актера и руководителя театра теперь, к сожалению, закончилась. Поэтому я расцениваю эту ситуацию, когда нас разлучили, больше как трагедию для него чем для меня», — сказала она журналистам.
Также пианистка уверена в правильности своего решения по оформлению на себя лично новой квартиры Армена Джигарханяна.
По ее словам, такое решение предложил сам Армен Борисович, чтобы исключить каких-либо еще претендентов на жилплощадь.
«Армен Борисович не видел в Степане (сын его жены, Татьяны Власовой от первого брака) наследника. Он настоял, чтобы квартира была оформлена только на меня», — утверждает Виталина.
Отметает она и обвинения в том, что снимала деньги со счетов актера — делала это по указанию супруга и лишь потому, что Джигарханян «не умел пользоваться картами».
Как ранееписал «Рамблер», актер Армен Джигарханян находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом его бывшая жена пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила «Аргументам и фактам».