«Его публичная жизнь закончилась»: Цымбалюк о Джигарханяне

Армен Джигарханян отмечает 85-летие. По словам его близкого друга Артура Согомоняна, народный артист очень хотел отпраздновать эту дату в родном театре.

Однако в итоге все же было решено этого не делать — слишком велик риск заразиться коронавирусом, что может быть крайне опасно, — рассказывает «Комсомольская Правда».

Но бывшая супруга знаменитого актера Виталина Цымбалюк-Романовская считает, что родные прячут Джигарханяна из-за состояния его здоровья.

«Я думаю, что его публичная жизнь и деятельность как актера и руководителя театра теперь, к сожалению, закончилась. Поэтому я расцениваю эту ситуацию, когда нас разлучили, больше как трагедию для него чем для меня», — сказала она журналистам.

Также пианистка уверена в правильности своего решения по оформлению на себя лично новой квартиры Армена Джигарханяна.

По ее словам, такое решение предложил сам Армен Борисович, чтобы исключить каких-либо еще претендентов на жилплощадь.

«Армен Борисович не видел в Степане (сын его жены, Татьяны Власовой от первого брака) наследника. Он настоял, чтобы квартира была оформлена только на меня», — утверждает Виталина.

Отметает она и обвинения в том, что снимала деньги со счетов актера — делала это по указанию супруга и лишь потому, что Джигарханян «не умел пользоваться картами».