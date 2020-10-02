Женщина пригрозила убить себя после секса с Сафроновым 

Две девушки угрожали художнику Никасу Сафронову покончить жизнь самоубийством, если он их бросит. Об этом он сам рассказал «Дням.ру».

В первой половине 1970-х годов, когда Сафронову было 16-17 лет, девушка, с которой он встречался, пригрозила убить себя, в результате чего художника несколько раз вызывали в милицию. В начале 1980-х, когда он жил в Вильнюсе, произошла похожая ситуация. Сафронов познакомился с девушкой, переспал с ней, собрался уйти, но она достала бритву и пригрозила вскрыть себе вены.

«Мне, честно говоря, стало не по себе», — признался художник.

Он рассказал, что дал той девушке согласие встречаться с ней раз в месяц, и она приняла это условие. Они виделись в течение полутора лет, пока Сафронов не решил переехать в Москву. На этот раз девушка восприняла его уход нормально. Художник посоветовал женщинам не ставить ультиматумы мужчинам, потому что те никогда не приводят ни к чему хорошему.