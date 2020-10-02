Композитор Игорь Крутой в эфире телеканала "Россия 1" опроверг слухи о том, что он болен раком.

Он рассказал, что в "нулевые" у него обнаружили кисту на поджелудочной железе.

"Поджелудочная — орган щепетильный. Врачи мне весь живот исполосовали. Но слава Богу, прошло уже 20 лет с операции. Боженька мне дал пожить для того, чтобы родилась Саша, чтобы я написал новые песни", — сказал композитор.

Он также добавил, что после операции ему позвонил Иосиф Кобзон . Оказалось, кто-то сообщил певцу, будто Крутой умер. Композитор сообщил Кобзону, что с ним все нормально.

Ранее Игорь Крутой похудел на 20 килограммов. После этого в СМИ появились сообщения о том, что он якобы неизлечимо болен. Знакомые композитора опровергали слухи о том, что у него рак.