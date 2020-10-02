Чичерина попала под обстрел под Степанакертом

Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.
Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Созвонились с певицей Юлей Чичериной. Она с мужем сейчас попала под обстрел на пути к Степанакерту. Сейчас они прячутся в укрытии за 40 км от столицы Карабаха», — рассказал он.
Как сообщал «Рамблер», 27 сентября обстановка в Нагорном Карабахе резко обострилась. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. Позднее стало известно, что ВС Азербайджана начали бомбить Степанакерт.
1 октября лидеры стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, в котором потребовали прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта вернуться за стол переговоров.