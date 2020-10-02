Бузовой предстоит операция

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что ей предстоит операция на ноге. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».

По словам певицы, став участницей шоу «Ледниковый период» из-за многочисленных тренировок у нее обострилась давняя проблема — косточка на ноге. Бузова призналась, что по возвращению домой испытывает такую боль, что ей «хочется эту косточку просто оторвать».

«Как профессиональный спортсмен езжу в клинику, где главный врач сборной по футболу Эдуард Безуглов меня восстанавливает. Но все равно мне придется заново лечь на операцию», — сказала телеведущая.

Говоря о самом шоу, Бузова отметила, что многие элементы даются ей с трудом, но в ее «случае всегда выигрывают работоспособность и упертость».

Ранее сообщалось, что на шоу экстрасенсов Бузову довели до слез.