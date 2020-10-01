Актриса Кристина Асмус принимает ухаживания рэпера Наваи Бакирова. Об этом сообщают «7Дней».
В июне, как сообщал «Рамблер», Асмус и ее муж комик Гарик Харламов объявили, что решили развестись, сами в этом виноваты и расстаются друзьями. На днях актриса лично пригласила Бакирова, участника дуэта HammAli & Navai, на свой спектакль. После его окончания рэпер подарил ей большой букет цветов.
«Асмус принимает знаки внимания от известного певца», — интерпретировали это «7Дней».
На днях средства массовой информации сообщили, что 32-летняя Асмус может встречаться с 69-летним режиссером Алексеем Учителем. Последний это опроверг.
В середине сентября Асмус рассказала, что режиссер Филипп Юрьев снял, но не использовал обнаженные сцены с ее участием в своем фильме «Китобой», и ей это очень приятно. Позавчера актриса Екатерина Радченко рассказала, что во время съемок откровенной сцены с ее и Харламовым участием тот ни разу к ней не прикоснулся. Радченко и Харламов вместе снялись в фильме «Гусар» про гусара, который прибыл в современный мир из 1812 года.