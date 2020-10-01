Асмус принимает ухаживания рэпера 

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В июне, как сообщал «Рамблер», Асмус и ее муж комик Гарик Харламов объявили, что решили развестись, сами в этом виноваты и расстаются друзьями. На днях актриса лично пригласила Бакирова, участника дуэта HammAli & Navai, на свой спектакль. После его окончания рэпер подарил ей большой букет цветов.

«Асмус принимает знаки внимания от известного певца», — интерпретировали это «7Дней».

На днях средства массовой информации сообщили, что 32-летняя Асмус может встречаться с 69-летним режиссером Алексеем Учителем. Последний это опроверг.