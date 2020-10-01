Канделаки сильно «потолстела»

На снимке Канделаки изображена в голубом платье. У генпродюсера Матч ТВ заметно округлилось лицо, располнела фигура.
«Поправилась. Что делать?) Спорт и силу воли не предлагать», - подписала фото телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).
«Купить леопардовые лосины!» - гласит самый популярный комментарий под постом.
Внимательные пользователи оценили шутку Канделаки по достоинству. Её подписчики, зная, как щепетильно телезвезда относится к собственной внешности, отметили, что она скорее всего воспользовалась мобильным приложением, которое позволяет подставить свое лицо к фигуре другого человека. Не исключено, что телеведущая «воспользовалась» телом певицы Анны Семенович, предположили поклонники Канделаки.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ксения Собчак нелестно отозвалась о фигуре бывшей подруги Тины Канделаки. Светская львица выразила недоумение, как женщина, которая весит под 70 килограммов, может постоянно «рекламировать спорт».