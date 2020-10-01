«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть 

Актриса Екатерина Шпица выложила откровенное фото на своей странице в Instagram. Звезда фильмов «Экипаж», «Крымский мост» и «Ёлки» предстала перед подписчикам в распахнутом халате на голое тело.

Снимок был опубликован 1 октября. На фото Шпица изображена в ярком макияже, халате и на высоких каблуках. При этом актриса, кокетливо выставив ногу вперед, демонстрирует, что под одеждой у нее нет нижнего белья.

«В МОСКВЕ ДАЛИ ОТОПЛЕНИЕ!» — написала Шпица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Поклонники таланта артистки по достоинству оценили её шутку и смелый поступок. Пользователи подчеркнули, что фотография вышла красивой и при всей ее откровенности невульгарной.

«Божекакрасиво!» — написала пользовательница под ником

_goodgirla_.

«Ты божественная красавица», — не удержался maksimmaksimov3678.

«Простите но это сногшибательно», — констатировал ma.ksim678.

Всего за пару часов после публикации снимок набрал более 12 тысяч лайков.