«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть 

Актриса Екатерина Шпица выложила откровенное фото на своей странице в Instagram. Звезда фильмов «Экипаж», «Крымский мост» и «Ёлки» предстала перед подписчикам в распахнутом халате на голое тело.
Снимок был опубликован 1 октября. На фото Шпица изображена в ярком макияже, халате и на высоких каблуках. При этом актриса, кокетливо выставив ногу вперед, демонстрирует, что под одеждой у нее нет нижнего белья.
«В МОСКВЕ ДАЛИ ОТОПЛЕНИЕ!» — написала Шпица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Поклонники таланта артистки по достоинству оценили её шутку и смелый поступок. Пользователи подчеркнули, что фотография вышла красивой и при всей ее откровенности невульгарной.
«Божекакрасиво!» — написала пользовательница под ником
_goodgirla_.
«Ты божественная красавица», — не удержался maksimmaksimov3678.
«Простите но это сногшибательно», — констатировал ma.ksim678.
Всего за пару часов после публикации снимок набрал более 12 тысяч лайков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Сети раскритиковали обнаженные фото дочери Ларисы Гузеевой 20-летней Ольги Бухаровой. Они отметили, что девушка выглядит «как зомби с голыми сиськами» и посоветовали ей больше не выкладывать подобные работы.