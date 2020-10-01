Сына Петросяна полгода прятали от Степаненко 

Две недели назад Петросян на своей странице Instagram опубликовал фотографию сына, которого ему родила молодая супруга Татьяна Брухунова . Мальчика назвали Ваган в честь отца юмориста. Позже стало известно, что ребенку уже полгода.

Друг Семьи Петросяна Леонид Натапов заявил журналистам, что на протяжении шести месяцев маленький Ваган жил в Туле с бабушкой. На этот шаг родители пошли, опасаясь реакции бывшей супруги Петросяна Елены Степаненко.

«Евгений Ваганович не хотел сглазить свое счастье, боялся, что его бывшая жена узнает о ребенке раньше времени», — пояснил он.

Натапов отметил, что Степаненко тяжело приняла новость о наследнике бывшего мужа, поскольку в настоящее время она живет совсем одна. В настоящее время Петросян перевез ребенка в Москву, где за ним ухаживают мама, бабушка и няни.