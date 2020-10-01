Сына Петросяна полгода прятали от Степаненко 

Юморист Евгений Петросян полгода прятал своего новорожденного сына в Туле, боясь «сглаза» бывшей жены Елены Степаненко, заявил «Комсомольской правде» друг артиста Леонид Натапов. В настоящее время ребенка уже перевезли в Москву.
Две недели назад Петросян на своей странице Instagram опубликовал фотографию сына, которого ему родила молодая супруга Татьяна Брухунова. Мальчика назвали Ваган в честь отца юмориста. Позже стало известно, что ребенку уже полгода.
Друг Семьи Петросяна Леонид Натапов заявил журналистам, что на протяжении шести месяцев маленький Ваган жил в Туле с бабушкой. На этот шаг родители пошли, опасаясь реакции бывшей супруги Петросяна Елены Степаненко.
«Евгений Ваганович не хотел сглазить свое счастье, боялся, что его бывшая жена узнает о ребенке раньше времени», — пояснил он.
Натапов отметил, что Степаненко тяжело приняла новость о наследнике бывшего мужа, поскольку в настоящее время она живет совсем одна. В настоящее время Петросян перевез ребенка в Москву, где за ним ухаживают мама, бабушка и няни.