Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Сына Петросяна полгода прятали от Степаненко 

Павел Тиунов 1 час назад
Сына Петросяна полгода прятали от Степаненко
Фото: ТАСС
Юморист Евгений Петросян полгода прятал своего новорожденного сына в Туле, боясь «сглаза» бывшей жены Елены Степаненко, заявил «Комсомольской правде» друг артиста Леонид Натапов. В настоящее время ребенка уже перевезли в Москву.
Две недели назад Петросян на своей странице Instagram опубликовал фотографию сына, которого ему родила молодая супруга Татьяна Брухунова. Мальчика назвали Ваган в честь отца юмориста. Позже стало известно, что ребенку уже полгода.
Друг Семьи Петросяна Леонид Натапов заявил журналистам, что на протяжении шести месяцев маленький Ваган жил в Туле с бабушкой. На этот шаг родители пошли, опасаясь реакции бывшей супруги Петросяна Елены Степаненко.

«Евгений Ваганович не хотел сглазить свое счастье, боялся, что его бывшая жена узнает о ребенке раньше времени», — пояснил он.

Натапов отметил, что Степаненко тяжело приняла новость о наследнике бывшего мужа, поскольку в настоящее время она живет совсем одна. В настоящее время Петросян перевез ребенка в Москву, где за ним ухаживают мама, бабушка и няни.
Видео дня. Кафельникова попалась на удочку экс-жениха Ходченковой
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армения задействовала системы ПВО
Армения задействовала системы ПВО
Ученые рассказали об уникальных шипах коронавируса
Ученые рассказали об уникальных шипах коронавируса
Отец Фриске заявил об издевательствах Шепелева над певицей
Отец Фриске заявил об издевательствах Шепелева над певицей
Канцлер Австрии призвал ввести санкции против Турции
Канцлер Австрии призвал ввести санкции против Турции
Видео
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
01:40
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
01:02
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
00:18
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
00:10
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
01:26
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
Происшествия
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
00:20
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
Общество
Названо условие возвращения школьников с каникул
00:43
Названо условие возвращения школьников с каникул
Новости Москвы Образование
Разгадана тайна «катетера» в рукаве Байдена
00:15
Разгадана тайна «катетера» в рукаве Байдена
В мире США
Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили
04:52
Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение