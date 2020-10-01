Агутин рассказал о сексе втроём 

Певец и композитор Леонид Агутин в эфире YouTube-шоу «Музыкалити» заявил , что у него есть опыт занятия сексом с двумя партнершами одновременно. Артист признался, что ему понравилось, но не уточнил, как к этому относится Анжелика Варум

Агутин, как отмечают журналисты, очень редко распространяется о своей личной жизни. Поэтому его заявление о том, что он занимался сексом втроем, стало поистине громким. Певец подчеркнул, что однажды переспал с двумя дамами одновременно. Агутин не стал вдаваться в подробности. Он только отметил, что ему понравилось. При этом до сих пор не известно, в какой период композитор приобрел оригинальный опыт: были ли он на тот момент уже в браке с певицей Анжеликой Варум или нет.

Певец лишь добавил, что раньше часто посещал стриптиз-клубы, а, напившись, постоянно звонил бывшим пассиям.

Ранее, как сообщал «Рамблер», «Экспресс-газета» уличила Леонида Агутина в измене Анжелике Варум. Будучи в Сочи на съемках клипа, певец познакомился с молодой поклонницей Мариной из Краснодара. Пара долго зажигала в одном из местных ресторанов, а потом уехала вместе в неизвестном направлении. По словам журналистов, наутро девушка хвасталась подружкам, что «Леня виртуозно не только на рояле играет».