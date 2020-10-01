Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Агутин рассказал о сексе втроём 

Павел Тиунов 2 часа назад
Агутин рассказал о сексе втроём
Фото: ТАСС
Певец и композитор Леонид Агутин в эфире YouTube-шоу «Музыкалити» заявил, что у него есть опыт занятия сексом с двумя партнершами одновременно. Артист признался, что ему понравилось, но не уточнил, как к этому относится Анжелика Варум.
Агутин, как отмечают журналисты, очень редко распространяется о своей личной жизни. Поэтому его заявление о том, что он занимался сексом втроем, стало поистине громким. Певец подчеркнул, что однажды переспал с двумя дамами одновременно. Агутин не стал вдаваться в подробности. Он только отметил, что ему понравилось. При этом до сих пор не известно, в какой период композитор приобрел оригинальный опыт: были ли он на тот момент уже в браке с певицей Анжеликой Варум или нет.
Певец лишь добавил, что раньше часто посещал стриптиз-клубы, а, напившись, постоянно звонил бывшим пассиям.
Ранее, как сообщал «Рамблер», «Экспресс-газета» уличила Леонида Агутина в измене Анжелике Варум. Будучи в Сочи на съемках клипа, певец познакомился с молодой поклонницей Мариной из Краснодара. Пара долго зажигала в одном из местных ресторанов, а потом уехала вместе в неизвестном направлении. По словам журналистов, наутро девушка хвасталась подружкам, что «Леня виртуозно не только на рояле играет».
Комментарии
Шоу-бизнес , Леонид Агутин , Анжелика Варум , Экспресс-газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
«Я женщина»: как унизили чемпионку
«Я женщина»: как унизили чемпионку
Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США
Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США
Пропавшую два года назад женщину нашли в море
Пропавшую два года назад женщину нашли в море
Видео
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
01:40
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
01:02
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
00:18
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
00:10
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
01:26
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
Происшествия
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
00:20
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
Общество
Названо условие возвращения школьников с каникул
00:43
Названо условие возвращения школьников с каникул
Новости Москвы Образование
Разгадана тайна «катетера» в рукаве Байдена
00:15
Разгадана тайна «катетера» в рукаве Байдена
В мире США
Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили
04:52
Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение