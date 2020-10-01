Муцениеце встретилась с другом из «Закрытой школы»

39-летняя актриса Агата Муцениеце опубликовала свежий снимок в одном из московских кафе на странице своего микроблога. Бывшая жена Павла Прилучного сделала селфи с коллегой по телесериалу «Закрытая школа».

Ведущая авторской программы «Честный развод» встретилась с другом и актером Игорем Юртаевым. 31-летний артист известен по роли Ромы Павленко в «Закрытой школе». Вместе с Муцениеце Юртаев играл на одной площадке еще в далеком 2011 году. Именно тогда в России начали снимать адаптацию испанского телесериала «Черная лагуна».

«Ну что, мы сильно постарели?», — написала под фото Агата.

Также актриса добавила тематические хештеги: «закрытая школа», «Даша Старкова», «Роман Павленко», «он меня убил». Последним тэгом Муцениеце напомнила поклонникам, что по сценарию фильма герой Юртаева пытался избавиться от Даши Старковой.

Отметим, что последний раз съемки молодежного сериала проходили в 2012 году. Участие в этом проекте стало судьбоносным для Муцениеце. Там Агата познакомилась со своим будущим мужем Павлом Прилучным. В июле 2011 года Агата и Павел поженились, а через два года у пары родился первенец. Спустя еще три года Прилучный и Агата стали родителями дочки Мии. Однако в июне этого года актеры развелись.