Виторган назвал приблизительный размер своей пенсии 

«Я иногда соглашаюсь принять участие в съемках, чтобы получить деньги, которыми мне надо обязательно оплатить дом и Культурный центр», — сказал газете ВЗГЛЯД советский и российский актер, народный артист России Эммануил Виторган, добавив, что на одну пенсию невозможно прожить.
«Любой пенсионер почти в любой стране скажет сегодня о том, что пенсия, конечно, должна быть побольше. Люди, проработавшие всю свою жизнь и отдавшие своим трудом столько стране, конечно, должны заканчивать свои дни достойно, спокойно, с хорошим обедом и даже, возможно, с прекрасным ужином», — говорит Виторган.
Конечно, на одну пенсию невозможно прожить, продолжает актер. Он подчеркивает, что дело даже не в деньгах: его поколение выросло на поиске нового, творческих дел. Раньше для людей даже было абсолютно не важно, какого размера были зарплаты. Важны были роль, участие в съемках, участие в спектаклях. Он сожалеет, что сегодня мы в первую очередь говорим о деньгах, а потом уже о творчестве.
«И я, должен вам сказать, что не самый хороший в этом плане человек. Я тоже, к счастью пока что иногда, даю согласия на то, чтобы принять участие в съемках, чтобы получить деньги, которыми мне надо обязательно оплатить дом, в котором я живу, и в котором бывают тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч уже людей — Культурный центр Эммануила Виторгана в Москве», — объясняет Виторган.
Поскольку актер в настоящее время работает, точную сумму государственных выплат он не помнит. «Вся штука в том, что народным артистам России еще прибавили к пенсии 30 тыс. рублей. В общем, в результате где-то 50 с чем-то тыс. рублей пенсия выходит», — поделился Виторган.
Ранее о своей пенсии в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказали советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев, который не знает, сколько ему платит государство, потому что работает и музыкант, Народный артист Российской Федерации, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который получает «тысяч 26».