Фанатский Instagram-аккаунт, посвященный Примадонне, опубликовал ее архивное фото в дерзком образе. Внешность 71-летней звезды продолжает интересовать фанатов.

Певица Алла Пугачева на фото сидит в красном крутящемся кресле, сложив руки и положив одну ногу на другую. На ней черная кепка, темные очки, кофта в спортивном стиле и короткая мини-юбка. Образ дополнен красными высокими ботинками на шнуровке.

"Жизнь очень короткая, нельзя ее расходовать на мусорные переживания", — гласит надпись под фотографией.

В комментариях разгорелись жаркие споры о стиле, таланте и личных качествах певицы. Ее многолетняя любовь к мини широко известна публике, и некоторые фолловеры фан-аккаунта осуждают Пугачеву за наряды "не по возрасту". Другие убеждены, что 71-летней знаменитости "можно все". Большинство настроено категорично и сыплют обвинениями в адрес тех, кто с ними не согласен.

"Очень умно сказано, но ноги, лучше бы их не показывать"

"Люди, почему вы такие злые? Будьте добрее. Зависть плохое чувство. Сначала посмотрите на свои ноги, прежде, чем осуждать других"

"Очень красивые ноги, причем тут возраст?"

"Но все равно знать меру это признак этикета. Не нужно перебарщивать".

"Почему-то жалко ее, думаю, что ей нелегко в физическом плане, а так я ее обожаю", — написали под постом пользователи.

Свежие записи с официальной Instagram-страницы Аллы Пугачевой также попадают на фанатскую страницу Примадонны, но, в основном, там публикуются остроумные цитаты и архивные фотографии.